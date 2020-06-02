En lüks estetik ameliyatı; tam 1 milyon euro

Bu noktada karşımıza, doğallıktan ödün verilmeden kişiye özel tasarlanan ve Haute Couture olarak adlandırılan ameliyatlar çıkıyor. Dünyaca ünlü plastik cerrahlar tarafından uygulanan ve özel bir kitleye sunulan Haute Couture ameliyatları, bilinen vücut şekillendirme ameliyatlarının aksine kişiye özel uygulanan ve kişi için yapılan tasarımı garantileyen bir konsept içeriyor. Vücuduna ikinci bir şans vermek isteyenlerin tercih ettiği bu konsept için ayrılması gereken bütçe ise 1 milyon euro.

Almanya Köln’de faaliyet gösteren Mc Aesthetics’in tıbbi direktörü Prof. Dr. Ahmet Ali Altıntaş, Haute Couture ameliyatlarının detaylarını bizler için aktardı.

Estetik cerrah ayağınıza geliyor

Özellikle gelir düzeyi yüksek kitlelere hitap eden Haute Couture ameliyatlarının, ameliyat öncesi ve sonrasındaki tüm süreçlerde hastayı her anlamda özel hissettirmeye odaklandığı belirten Prof. Dr. Ahmet Ali Altıntaş, ameliyat ücretin kapsadığı ayrıcalıkları anlattı. Altıntaş, ’’Haute couture olarak adlandırdığımız ameliyatlar, tamamen kişiye özel olarak tasarlanıyor ve hastanın en doğal sonucu almasını sağlıyor. 30 kişilik bir kadro ile gerçekleştirilen bu ameliyatlar öncesinde narkoz gibi etkenlerin risklerini en aza indirmek için ise beyin dalgaları ölçülüyor. Ameliyatta kişisel özel tasarlanan vücut şekli için gerekli işlemler yapıldıktan sonra hastanın bakımı 6 ay boyunca ilgili cerrahlar tarafından özel olarak yapılıyor. Hasta evinde de olsa, seyahate de çıksa, cerrahlar kendisine eşlik ederek bakımını yakından takip ediyor. Bu ameliyatların talep edilmesi halinde, hasta dünyanın her neresinde olursa olsun plastik cerrahlar yanlarına giderek süreci başlatabiliyor’’ dedi.

Her vücut tipine özel tasarım

Son zamanlarda vücut şekillendirme ameliyatlarına büyük bir ilginin olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ahmet Ali Altıntaş, kadınların yanı sıra erkeklerin de kaslı ve güçlü bir vücut görünümü için estetiğe başvurduğunu ifade etti. İster kadın ister erkek, güzellik kavramının ideal oranla doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan Altıntaş, “Tüm estetik ameliyatlarda olduğu gibi vücut şekillendirme ameliyatlarında da özgün bir yaklaşım gerekiyor. Bu da büyük bir çaba ve emek demek. Hal böyle olunca pek çok klinik yöntemini uygulamaktan kaçınıyor. Ancak güzellik, kalıplara sokulabilecek bir kavram değil ve kişinin ideal oranına uygun olarak işlem yapılması çok önemli. Bu noktada Haute Couture yöntemi, parmak izi kadar kişiye özgü ve benzersiz bir görünüm garanti ediyor. Biz de Mc Aesthetics olarak müşterilerimize özgün estetik anlayışıyla hizmet veriyor, doğallığı ve ideal oranı korumayı daima ön planda tutuyoruz” şeklinde konuştu.

1 milyon euronuz yoksa…

Hizmet bedelinin 1 milyon euro olduğu Haute Couture ameliyatları, bu konseptin en üst ve en lüks estetikameliyatları kategorisinde yer alıyor. Estetik ameliyat için bu kapar bütçe ayıramayacaklar için ise 100 bin euroluk ameliyatlar bulunuyor. Fakat bu kategorilerde hastanın yalnızca sonucun değerlendirilmesi için Almanya’nın Köln şehrinde bulunan Mc Aesthetics kliniğini ziyaret etmesi gerekiyor.

Bilgi için: https://mcaesthetics.de/