En Popüler Bebek Arabası Modelleri

Travel Sistem Bebek Arabası Modelleri

Ebeveynlerin son yıllarda en çok tercih ettiği bebek arabaları arasında travel sistemli olanlardır. Bakıldığı zaman kullanışlı birçok fonksiyonu olması tercih edilmesi ve popüler olmasını sağlıyor. Kullanım zamanı olarak bebeğin doğumundan itibaren kullanılıyor. Bu tipte olan bebek arabalarında aynı zamanda ana kucağı, taşıma koltuğu ve otomobil koltuğu olarak da çeşitli avantajları bulunuyor. Ağırlık bakımından fazla olan bu modeller işlevleri bakımından en gözde bebek arabası modelleridir.

Standart Bebek Arabası Modelleri

Klasik bebek arabası olarak da bilinen bu modeller 20 kg ağırlığa kadar taşıma kapasitesi olan modellerdir. Aynı zamanda özellikleri arasında açılıp kapanan tente ve manevra kabiliyetli tekerlekleri bulunuyor. Aynı şekilde alüminyum iskelet yapısı, koltuk altı sepeti özellikleri arasında yer alıyor. Son zamanlarda ailelerin tercih ettikleri bebek arabası modelleri arasında yer alıyor.

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Jogger Bebek Arabası Modelleri

Jogger bebek araba modelleri tempolu ve formda kalmayı seven anneler için harika tasarımı olan modellerdir. Kısacası annenin bebeği ile birlikte yürüyüş ve koşularda tercih edilen modellerdir. Bu özelliği kendisine veren en önemli sırrı tekerlek yapısındadır. Ön kısımda 1 tekerlek arka kısımda da 2 tekerleği bulunmasından dolayı hızlı yürütülmesi daha kolaydır.

Baston Tipi Bebek Araba Modelleri

Annelerin doğumdan sonra değil de bebek 6 aylık olduktan sonra kullandıkları bu modeller diğerlerine nazaran konforu az olsa da pratik bir kullanımı bulunuyor. Aynı zamanda yer kaplama oranının oldukça az olmasından dolayı ebeveynler tarafından tercih ediliyor. Katlanması oldukça basit olan baston tipi bebek arabaları sürekli seyahat edenler için oldukça avantajlıdır.

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En Popüler Bebek Araba Modelleri

Bebek arabası seçimi yapılırken çoğu aile kendi bütçesine göre ve en iyi kullanımı olan modelleri seçimi yapmak isterler. Aynı zamanda bazı ebeveynlerin eksik bilgiye sahip olmalarından dolayı bebekleri için en uygun olan bebek arabası seçimini yanlış yapabiliyorlar. Bu yüzden seçim yaparken tüketici dergisi sitesinden tüm modelleri detaylıca incelemenizi öneririz. Aşağıda sizler için birçok ailenin tavsiye ettiği ve beğendiği bebek arabası çeşitlerini incelemenizi tavsiye ederiz.

Bebek Arabası Tavsiyeleri içerisinde yer alan markaları ise şunlardır;

Ø Joie Muze LX Travel Sistem Bebek Arabası

Ø Casual Cadillac Air Travel Sistem Bebek Arabası

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Ø Kraft Most Travel Bebek Arabası

Ø Kraft Leon Travel Bebek Arabası

Ø Chicco Trio Sprint Travel Sistem Bebek Arabası

Yukarıda saydığımız en popüler bebek arabası modellerinden birini satın alarak bebeğinizin konforlu bir yolculuk yapmasına imkan sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda tüm bebek arabası modelleri hakkında daha detaylı bilgiler tuketicidergisi.com adresini ziyaret edebilirsiniz..