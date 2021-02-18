Erhan Kuşkapan Kalecilik Hakkında Kitap Yazıyor!

Erhan Kuşkapan Yeni Kitabı Futbol Klavuzu Olacak!

UEFA A Antrenörlük belgesi sporculuk geçmişi ve tecrübesi ile ampute futbola büyük katkıları bulunan Erhan Kuşkapan, Ankara spor ile başladığı futbol macerasına süperligle devam etmiştir. Hayatının büyük bir kısmını profesyonel sporculuk ile geçiren, Türkiye profesyonel liglerinde 14 takımda futbol oynamış ve ülkemizde adından defalarca söz ettirmiş, şu an ise Ampute Futbol A milli takımının kaleci antrenörü olmuştur. Geçirdiği bütün saha tecrübelerini, kalecilik yıllarını kitaplarında paylaşarak, gençlere yol gösterirken, anılarıyla da yeni bir başlangıç yapacağa benziyor.

Gazi üniversitesi Antrenörlük bölümünden mezun olmanın verdiği bilgiyle, tecrübeyi harmanlayacağı kitabında, Türkiye’deki kaleciler için önemli bir adım atmış olacak. Futbolun kılavuzu olacak nitelikte bir kitap yazarak, kaleciliği yeniden ele almaktadır.

Ampute Futbolda Kalecilik Kitabını Yazıyor!

Türkiye’de 70’den fazla ampute takım olduğunu ön görerek, milli takımlara katılacak yeni kaleci adaylarının bilgi dağarcığını geliştirmeyi hedeflemektedir. Futbolun sahadaki deneyimle yakından bağlantısı olduğunu vurgulayan Erhan Kuşkapan, kitaplarla sadece teknik öğrenilmeyeceğini de okuyucularına sunuyor.

Türkiye’nin spor konusundaki yeniliklerine ve deneyimlerine kitabında yer veren futbolcu, kalecilik hakkında bilinmesi gerekenleri, yeni yaklaşımları ve disiplinin önemini de vurgulamıştır. Türkiye’nin ampute takımlarına yönelik yaptığı çalışmalarla da adından söz ettirmeye devam etmekte, kitap hazırlığını tamamlamaya özen göstermektedir.

Erhan Kuşkapan İle Her zaman Daha yukarıyı Hedeflemek!

Hedefi her zaman yaptığı işi en iyi şekilde yapmak olan Erhan Kuşkapan, kaleciliğin öneminin saha içinde fark edildiğini ve son ana kadar yüksek gerilimin hüküm sürdüğünü söylüyor. Yeni kitabında fiziksel ve mental gelişim ve maç oynama sanatı için gerekli olan çalışmaların ele aldıpını ve kaleciğinin ampute takımlardaki önemini de vurguluyor.

Şuan Osman Çakmak hocanın yardımcılığını yapan antrenör yazar Türkiye’deki futbola katkı sağlamak için birçok takımdaki tecrübesini, Avrupa ve dünya şampiyonasındaki denetimlerini okurlarıyla paylaşmayı hedefliyor. Ampute Futbol A milli takımının antrenörü olarak, spor ve futbol severler için güzel bir kılavuz olacağına, özellikle Türkiye’deki ampute takımlar için yeni bir başlangıç olmasına destek sağlıyor.