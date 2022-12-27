Bakan Vahit Kirişci açıkladı! Evcil hayvanlara mikroçip için ek süresi olacak mı?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin, sahipsiz hayvanlar ile evcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılması uygulamasına ilişkin sorularını yanıtladı. Sahipsiz hayvanlar için yapılması planlanan barınakların sorulması üzerine Kirişci, çalışmanın devam ettiğini, İstanbul'da 39 ilçeye yazıyı gönderildiğini ve bu belediyelerin değerlendirme sonrası dönüş yapacağını söyledi.

Evcil hayvanlara mikroçip için ek süresi olacak mı?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kabine toplantısının ardından konuştu. Tarım il ve ilçe müdürlüklerinde de mikroçip takıldığını hatırlatan Kirişci, "Evcil hayvanlara mikroçip uygulaması için verilen süre uzar mı" sorusuna şu yanıtı verdi: "Olabilir, bir bakacağız. Şu ana kadarki rakamların genel gidişatına bakarak değerlendireceğiz."

REKLAM

Bakan Kirişci'nin gündeminde, İstanbul’da başlatılan barınak uygulaması da vardı: "Oradaki çalışma halen devam ediyor. 39 ilçeye yazıyı gönderdik. İlçeler kendi değerlendirmesini yapıp dönecek. Bizim hem Anadolu hem de Avrupa yakasında yerlerimiz hazır. Onlar istediklerinde, belediyelere valiler koordinasyonunda o yerleri vereceğiz." Hayvan barınağı sorununun çözümü için İstanbul'da başlatılan uygulama ile yerel yönetimlere ormanlık alanlardan yer tahsis ediliyor. Uygulama başarılı olursa diğer illerde de benzer bir yol izlenmesi planlanıyor.

Mikroçip uygulaması hangi hayvanlara var?

Tarım ve Orman Bakanlığı, mikroçip uygulamasında kolaylık sağladı. Bu kapsamda, evcil hayvan sahipleri, yıl sonuna kadar beyanname ile müracaat etmeleri halinde herhangi bir cezai işleme maruz kalmadan 6 aydan büyük hayvanlarının mikroçip ve kayıt işlemini tamamlayabilecek.

REKLAM

Evcil hayvan sahipleri beyannamelerini ne zamana kadar verecek?

Beyannameler, Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri ile serbest veteriner hekimlere 31 Aralık'a kadar verilebilecek. Serbest veteriner hekimler tarafından alınan beyannameler, il/ilçe müdürlüklerine 31 Aralık'a kadar teslim edilecek. Beyanname alındıktan sonra mikroçip takılması ve kayıt için süre kısıtlaması bulunmuyor.

ÖZGÜN Başakşehir - Antalyaspor: Muhtemel 11