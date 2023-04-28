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Mayıs Ayı Evde Bakım Maaşı Ne Zaman Yatacak? Evde Bakım Yardımı Ödeme Tarihi!

Evde bakım aylığı ödemeleri her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Bu çerçevede, mayıs ayı ödemeleri de araştırılmaya başlandı. Mayıs ayı ödemesinin ne zaman hesaplara yatacağının yanı sıra, evde bakım aylığının tutarı ve evde bakım yardımın kimlere verildiği de merak kazandı. Evde bakım maaşları mayıs ayının kaçında ödenecek?

16:23 . 28/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Evde bakım maaşı

Evde bakım maaşı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen maaş, Nisan ayının sonuna girilmesiyle birlikte merak konusu oluyor. 2023 Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman hesaplara yatacak?

MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı her ayın 15 ile 30'u arasında hesaplara aktarılmaktadır. Ödeme tarihleri illere göre değişkenlik göstermektedir.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu. Buna göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıktı.



#evde bakım maaşı
#bakım maaşı
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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