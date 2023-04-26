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Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 431 sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

07:12 . 26/04/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İlana göre, aile sosyal destek personeli olarak çeşitli branşlarda 134, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimci, diyetisyen, öğretmen, avukat, diğer sağlık personeli, hemşire, büro personeli, tekniker, teknisyen ile koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında 1013, yurt yönetim personeli olarak 23, destek personeli olarak da 1261 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak sureti yapılacak alımlar için başvurular 28 Nisan ile 8 Mayıs arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapılacak.

Pozisyonların illere göre dağılımı, başvuru şartları, istenen belgeler ve sonuçların duyurulmasına ilişkin bilgiler "www.aile.gov.tr" internet sitesinde yer alacak.




#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Resmi Gazete
#personel alım ilanı
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