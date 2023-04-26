Tarımda kazan kazan mantığı

Arşiv.
Tarım ve Orman Bakanlığı, üretim safhasında çiftçileri destekleyen tarımsal amaçlı örgütleri ödüllendirmeye hazırlanıyor. Uygulamayla, ıslah amaçlı hayvan yetiştirici birlikleri ve üretici birliklerinin üretimdeki pozitif etkisi artırılacak. Böylece 857 tarımsal amaçlı örgüt çiftçiyi destekleme ve üretime teşvik etme noktasında birbiriyle yarışacak. Farklı dallarda verilmesi beklenen ödüller bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, organik üretim alanlarında verilecek.
ÜRETİM ARTIŞINA FAYDA SAĞLAYAN ÖN PLANDA
Finansman ve sermaye sorunundan tarla içi danışmanlığa, yem ve tohum ihtiyacından hayvan geninin korunmasına kadar çiftçileri en çok teşvik eden ve üretimi artıran tarımsal örgüt çiftçilere kazandırırken bir taraftan da ödüller kazanacak. Ödülleri kazanabilmek için bakanlığın belirlemiş olduğu objektif kriterler esas alınacak ve ödüller esasları en fazla karşılayan örgütler ile buluşacak.
DOĞRU GÜBRE KULLANIMI DA DAHİL
Söz konusu desteklemelerle üretimde kalite artışı hedefleniyor. Tarımsal amaçlı örgütlerin desteklenmeleri sağlanırken alınan verim artışı ve üretim artışı en önemli noktalardan olacak. Sağlanan destekler içerisinde doğru gübre kullanımı, tarımda mekanizasyon, doğru sulama, erozyon ile mücadele gibi başlıklar ele alınacak. Ele alınacak bu başlıklar üzerinden yapılacak değerlendirmeler ile ödüller sahiplerini bulacak.