Tarımda kazan kazan mantığı

Finansman ve sermaye sorunundan tarla içi danışmanlığa, yem ve tohum ihtiyacından hayvan geninin korunmasına kadar çiftçileri en çok teşvik eden ve üretimi artıran tarımsal örgüt çiftçilere kazandırırken bir taraftan da ödüller kazanacak. Ödülleri kazanabilmek için bakanlığın belirlemiş olduğu objektif kriterler esas alınacak ve ödüller esasları en fazla karşılayan örgütler ile buluşacak.