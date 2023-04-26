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Ekonomi

Tarımda kazan kazan mantığı

Tarım ve Orman Bakanlığı, ıslah amaçlı hayvan yetiştirici birlikleri ve üretici birliklerinin pozitif etkisini artırmak amacıyla başarılı tarımsal amaçlı örgütleri ödüllendirmeye hazırlanıyor. Konuya ilişkin mevzuat çalışmasına başlandı.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Tarım ve Orman Bakanlığı, üretim safhasında çiftçileri destekleyen tarımsal amaçlı örgütleri ödüllendirmeye hazırlanıyor. Uygulamayla, ıslah amaçlı hayvan yetiştirici birlikleri ve üretici birliklerinin üretimdeki pozitif etkisi artırılacak. Böylece 857 tarımsal amaçlı örgüt çiftçiyi destekleme ve üretime teşvik etme noktasında birbiriyle yarışacak. Farklı dallarda verilmesi beklenen ödüller bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, organik üretim alanlarında verilecek.

ÜRETİM ARTIŞINA FAYDA SAĞLAYAN ÖN PLANDA

Finansman ve sermaye sorunundan tarla içi danışmanlığa, yem ve tohum ihtiyacından hayvan geninin korunmasına kadar çiftçileri en çok teşvik eden ve üretimi artıran tarımsal örgüt çiftçilere kazandırırken bir taraftan da ödüller kazanacak. Ödülleri kazanabilmek için bakanlığın belirlemiş olduğu objektif kriterler esas alınacak ve ödüller esasları en fazla karşılayan örgütler ile buluşacak.

DOĞRU GÜBRE KULLANIMI DA DAHİL

Söz konusu desteklemelerle üretimde kalite artışı hedefleniyor. Tarımsal amaçlı örgütlerin desteklenmeleri sağlanırken alınan verim artışı ve üretim artışı en önemli noktalardan olacak. Sağlanan destekler içerisinde doğru gübre kullanımı, tarımda mekanizasyon, doğru sulama, erozyon ile mücadele gibi başlıklar ele alınacak. Ele alınacak bu başlıklar üzerinden yapılacak değerlendirmeler ile ödüller sahiplerini bulacak.




#Tarım ve Orman Bakanlığı
#çiftçiye destek
#tarıma teşvik
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