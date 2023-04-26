Ticaretin kalbi Ağrı'da atacak

Doğu'ya yapılan kamu yatırımlarının yanı sıra özel sektör yatırımları da tam gaz devam ediyor. İnşaat, turizm ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren İsra Holding, İçişleri Bakanlığı ve Ağrı Valiliği İl Özel İdaresi iş birliğiyle hayata geçireceği ‘Bir Kuşak Bir Yol Projesi’ için protokol imzaladı. Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı ve Ağrı İl Özel İdare Genel Sekreteri Erhan Tenekeci’nin katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde projeyle ilgili detaylar paylaşıldı. Proje; AVM, otel, klinik otel, rezidans daireler, ofis ve konutlardan oluşuyor.

36 AYDA BİTMESİ PLANLANIYOR

Türkiye'de birçok şehirde yatırımları bulunan İsra Holding, yeni yatırımını Doğu’nun çekim merkezi Ağrı’ya yapacak. Yatırım tutarının 5 milyar lirayı bulduğu proje 5 etap halinde gerçekleşecek. Tamamının 36 ayda bitmesi beklenen proje için zemin etüdü yapıldığı ve 3 ay sonra çalışmaların başlayacağı öğrenildi. Şirket bu yatırımla; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve bölgedeki komşu ülke ziyaretçilerini hedefliyor.

DÜNYAYA AÇILAN KAPI OLACAK

Ülke ekonomisine ve istihdama büyük katkı sağlaması beklenen projeyle ilgili konuşan Tavlı, “Bölgelere değer katmasını hedeflediğimiz projemiz; dünya markalarına hizmet verecek. Bölgeye yapılan yılda ortalama 500 bin turist ziyaretini zirveye taşıyarak ülke turizminde önemli bir misyon üstlenmeyi hedefliyoruz. Bu proje, bölgenin dünyaya açılan kapısı olacak ve Ağrı’yı bölgenin çekim merkezi haline getirecek” diye konuştu.

TOBB sınır kapısı için kolları sıvadı

Abdurrahim Tavlı, ticaret hacminin artması adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Ağrı’da yeni bir sınır kapısı açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti: "İbrahim Çeçen Üniversitesi sahip olduğu akademik kadro ve öğrenci potansiyeliyle bu bölgedeki hareketliliği artırıyor. İnanıyorum ki, İpek Yolu üzerinde yer alan tarihi mirasa sahip bu şehir, yakın gelecekte ülkemizin ve çevre ülkelerin parlayan uluslararası yıldızı olacak."







