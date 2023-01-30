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EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarih netleşti

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarihi duyurdu. Akbaşoğlu, yasa teklifinin 5 milyon çalışana dönük tarihi bir düzenleme olduğunu vurgulayarak, AK Parti ve Cumhur İttifakı tarafından Meclis'e sunulduğunu kaydetti. Akbaşoğlu, EYT'lilerin ilk maaşlarının ne zaman ödeneceğini de duyurdu.

15:35 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
EYT ilk maaş ödeme tarihi

EYT ilk maaş ödeme tarihi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi kapsayacak EYT düzenlemesinin taslak metni geçtiğimiz günlerde Meclis'e geldi ve imzalar atıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu EYT'lilerin ilk maaşlarının ödneeceği tarihi de açıkladı.

EYT'LİLER İLK MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAKLAR?

EYT yasasının yürürlüğe girmesi ile emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar ilk maaşlarını Mart ayı içerisinde alacak.

EYT DÜZENLEMESİ 5 AŞAMADAN GEÇEREK YASALAŞACAK

Kanun teklifi metinleri hazırlandı

Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek

TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak

Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak

Resmi Gazete'de yayımlanacak

Akbaşoğlu, açıklamasında şunları kaydetti;

"Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasal düzenlemesini yapacağız dedik. Bunu 2021 yılında 2022 bütçesi görüşülürken bunları ifade etmiştik. İşte bugün şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız TBMM Başkanlığı'na sunuyorlar hayırlı olsun.

Bugüne kadar 4 tanesini hayata geçirdik. Sıra EYT'de demiştik.

Bütün sosyal güvenlik sistemlerinde 3 şart aranır. Sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı, yaş şartı. Bu çerçevede özellikle kamuoyunda EYT adı altında oluşan platformlar, dernekler, çeşitli yapıların bu konudaki talepleri söz konusu oldu ve özellikle bizim bu açıklamalarımızı ortaya koymakla birlikte EYT platformları 2022 yılı içinde farklı zaman süreçlerinde hem AK Parti hem MHP'yi ziyaret etmek suretiyle taleplerini dile getirdiler, prim ve sigortalılık süresini doldurmakla birlikte yaşa takılan birçok insanın talebini bize ilettiler. Yaş şartının ortadan kaldırılması talebi oldu. Cumhurbaşkanımız bu konunun çözülmesi talimatı çerçevesinde çalışmaları ortaya koyduk, bu teklifimizi en son Cuma günü yapılan müzakereler sonucunda kanunda en son şekli teklife dönüştürülmüş oldu. Bu teklifi TBMM'ye sunduk. Şunu ifade etmek isterim ki, evvel emirde 2 milyon 250 bin çalışanımızı 2023 yılında doğrudan etkileyen yaklaşık 5 milyon çalışanımıza bu konuda dokunan ve onların durumlarına dönük bir düzenlemeyi ihtiva eden bu önemli tarihi reforma sağlam bir iradeyle bütün milletimizin derdiyle dertlenen, bütün toplum kesimlerine olumlu dokunuşlarla refah seviyesini yükseltmeye büyük bir ekonomik sıçrayışa başarılı bir bütçe yönetimine imza atan milli ekonomi modeliyle Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a buradan teşekkürlerimi arz ediyorum.

Bu sağlam bir iradenin istikrar ve güvenin büyük ve güçlü Türkiye vizyonunun güçlü Türkiye'nin neticesidir.

3 şeyi düzenliyoruz. 4 maddeden müteşekkil bir teklif. 2'si esasa, 1'i yürürlüğe biri de yürütmeye ilişkin. EYT'ye has yalın, sade ve uygulanabilirliği basit, genel ve kapsamlı şekilde hakları genişletici şekilde bir düzenlemeyi ihtiva ediyor.



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#emeklilikte yaşa takılanlar
8 dakika önce
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EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarih netleşti
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