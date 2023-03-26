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Emeliye bayram ikramiyesi 2 bin TL oldu: EYT’lilere bayram ikramiyesi var mı?

Emekliye bayram ikramiyesinde yeni rakam belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı. 7 bin 500 altında 8 milyon 796 bin kişinin emekli aylığı alıyordu. Bakan Bilgin, bayram ikramiyesi düzenlemesinden EYT'liler dahil olmak üzere 15,6 milyon emekli yararlanacağını söyledi.

10:55 . 26/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
EYT’LİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

EYT’LİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş emekliye bayram ikramiyesine ilişkin yeni gelişmeyi duyurdu. Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı. Ramazan ve Kurban bayramlarında emekliye 2 bin lira ödeme yapılacak.

EYT'lilere Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi var mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

  • "En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2000 TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."

Emekli bayram ikramiyesi

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Elitaş, "16 maddelik yasa teklifine 2 madde daha ilave ediyoruz. Basın toplantısından sonra Cumhurbaşkanımızla konuştuk. 1100 TL ikramiyeye 900 TL ilave ile 2 bin TL olacak. Bu düzenlemeyi de yasa teklifine ekliyoruz." dedi. Ramazan ve Kurban bayramlarında emekliye 2 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak. EYT'lilerle birlikte 15 milyon emekli zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacak.

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Bayram ikrameyesinde artışa yönelik düzenleme Meclis'e sevk edilecek torba yasa teklifine eklenecek. Teklifin yasalaşmasıyla 2 bin TL'lik ikramiye ilk bayramdan itibaren geçerli olacak. En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili konuşan Elitaş, 7 bin 500 altında 8 milyon 796 bin kişinin emekli aylığı aldığını açıkladı.


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#bayram ikramiyesi
#emekli bayram ikramiyesi
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