Eyüpspor Konyaspor maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Eleme maçında Eyüpspor, iç sahada karşılaştığı Konyaspor’u uzatmalarda 1-0’lık skorla mağlup etti. Alınan bu sonuçla Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tura yükselmiş oldu.

Maçtan dakikalar

16. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topun sahibi olan Hadziahmetovic’in yerden içeri çevirdiği topa ön direkte Bajic’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

103. dakikada Eren’in uzun pasında Konyaspor yarı sahasında topla buluşan Harun Konyaspor savunmasında iki kişiyi çalımlayarak, ceza yayı içerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

117. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Harun Özcan’ın içeri çevirdiği topa kale önünde Eren Taşkın’ın bekletmeden vuruşunda kaleci Ertuğrul’un müdahalesiyle meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Üst direkten dönen topa kaleci Ertuğrul ikinci pozisyonda kontrol etti.

Stat: Esenler

Hakemler: Hakan Ceylan xx, Baran Eraslan xx, Bersan Duran xx

Eyüpspor: Alp Tutar xx, Berzan Akkaya xx (Muhammet Sercan Türkeri dk. 114 x), Muhammet Yeşil xx, Volkan Kesim xx (Ali Aydın dk. 83 x), Egemen Zengin xx, Ahmed Emir Tekçam xx, Erkut Tekinsoy xx (Mahsun Çapkan dk. 71 xx), Berkan Burak Turan xx (Kadirhan Atagün dk. 98 x), Ömer Akbel xx, Eren Taşkın xx, Harun Özcan xxx

Yedekler: Ömer Faruk Ay, Metehan Mertöz, Doğukan Öksüz

Teknik Direktör: Mehmet Ali Honca

İH. Konyaspor: Ertuğrul xx, Savaş Polat xx (Ömer Ali dk. 58 x), Selim Ay xx, Diagne xx, Ferhat Öztorun xx (Mücahit Can Akçay dk. 105 ?), Ali Yaşar xx, Ali Çamdalı xx, Volkan Fındıklı xx (Shengelia dk. 46 x), Hadziahmetovic xx, Bajic xx (Miya dk. 86 ?), Daci xx

Yedekler: Ozan Can Oruç, Mücahit Atalay, Ali Turan, Ali Karakaya

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gol: Harun Özcan (dk. 103) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Muhammet Yeşil, Berkan Burak Turan, Mahsun Çapkan, Berzan Akkaya, Eren Taşkın (Eyüpspor) Volkan Fındıklı, Daci, Ali Çamdalı, Shengelia, Ferhat Öztorun (Konyaspor)