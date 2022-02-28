Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, Şifresiz mi?

Süper Lig’de Avrupa kupalarına katılabilmek için sıralamasını yükseltmek isteyen Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 3 puan arayacak. Sarı lacivertli takımda maç öncesi 4 isim kadroda yer almıyor. Peki, Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?
FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat 20:00'de başlayacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşma beINSports 1'den naklen yayınlanacak.
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Eren, Doğucan, Aabid, Eyseric, Fall, Mabil, Umut
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Kim, Szalai, Çağtay, Mert Hakan, Crespo, İrfan, Arda, Valencia, Serdar Dursun
İrfan Can sınırda dönüyor
İrfan Can Kahveci, Başakşehir ile 5 Şubat’ta oynanan maçta sakatlanmıştı. Milli yıldız bu nedenle ligde Giresun ve Hatayspor ile Konferans Ligi’ndeki Slavia Prag ile oynanan ilk karşılaşmalarını kaçırmış, rövanşta yedek oturmuştu. İrfan, bugün formasına kavuşmaya hazırlanıyor. İsmail Kartal’ın öğrencisini Kasımpaşa karşısında ilk 11’de görevlendirmesi bekleniyor. Ancak başarılı orta saha oyuncusu ceza sınırında. İrfan Can, bugün oynayıp sarı kart görmesi halinde önümüzdeki haftaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.