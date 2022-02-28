Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, Şifresiz mi? Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu ve gol yediği rakibi olan Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Karşılaşma öncesi son gelişmeler ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'de belli oldu. Fenerbahçe Kasımpaşa maçına ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı nerede yayınlanacak, şifresiz mi? İşte ayrıntılar...

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