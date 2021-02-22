FM200 Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri Özel Koruma Sağlıyor

Yangına karşı korunmak için Fm200 gazlı yangın söndürme sistemleri büyük bir kolaylık sunuyorlar. Temiz, renksiz, çevre dostu gibi özellikler ile öne çıkan FM200 sistemleri etrafa zarar vermeden sağlıklı bir şekilde söndürme işlemleri sunuyorlar. fenixyangin.com adresinden sunulan diğer yangın söndürme sistemleri de alternatif çözüm üretiyorlar.

Fm200 Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri Özellikleri Neler?

Fm200 gazlı yangın söndürme sistemleriözellikleri sağlıklı, güvenli, temiz, renksiz ve çevre dostu bir söndürme sunmaları açısından öne çıkmaktadır. Özellikle ev ve işyerlerinde temiz bir söndürme imkânı sunması açısından tercih edilir. Yangın söndürme sistemleri arasında öne çıkan FM200 herhangi bir kalıntı bırakmaz ve ilk olarak ısıyı emerek alevleri söndürür ve bu sayede hasarı ve çalışmakta olan sistemin kaybının en aza inmesine yardımcı olur.

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FM200 tüp ya da tüpleri özel bir koruma içinde tutulmaktadır. Sabitlenerek kullanılırlar ve böylece her zaman güvence verirler. Ayrıca FM200 dağıtım elemanları ile koruma sağlanacak olan mekana dağıtılırlar ve böylece yangın esnasında doğrudan alevlere müdahale etmeleri mümkün olur.

FM200 sistem kurulumu oldukça kolay olup hızlı bir şekilde istenen mekâna kurulumu tamamlanmaktadır. Kurulum esnasında gereken bağlantı parçaları, anahtarlar ve çeşitli mekanizmalar etrafa zarar vermeden pratik bir şekilde kurulurlar.

Novec1230 Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri Güvenli Kullanım Sunar

Yangınla etkin mücadele etmek için Novec1230 gazlı yangın söndürme sistemleri de öne çıkıyor. Elektriksel iletkenliği olmayan, renksiz, kokusuz ve hızlı şekilde buharlaşan Novec1230 gazlı yangın söndürme sistemleri özellikleri pek çok alanda hızlı bir şekilde müdahale yapılmasını mümkün kılıyor. Novec1230 söndürücü ozon yok etme katsayısının sıfır olması ve hızlı gaz fazına geçmesi nedeniyle özellikle elektronik ekipmanların söndürülmesi işlemlerinde de son derece etkilidir. Söndürme kapasitesi çok yüksek olduğundan Novec1230 kullanımı ile birlikte A sınıfı yangınlarda bile yüzde 3,4 konsantrasyon sunarak hızlı ve güvenli bir şekilde söndürme işleminin tamamlanmasını sağlar.

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Sıvı halde silindirde tutulan söndürücü mevcut gazlara göre daha üst düzey bir söndürme sunmaktadır. Özellikle bilgisayar ve sistem odalarında, telefon ve telekomünikasyon odaları başta olmak üzere müze, banka, trafo odaları, elektrik dağıtım merkezleri gibi alanlarda sıklıkla tercih edilmektedir.

Pano İçi Yangın Söndürme Sistemleri Değerli Araçları Korur

Pano içi yangın söndürme sistemleri düşük basınçlı sistemler olarak da bilinirler ve çeşitli önemli ve değerli panoların, alanların içerisine yerleştirilirler. Özellikle yangın riski yüksek olan, kıymetli ve sudan zarar görme ihtimali olan ekipmanların korunması için pano içi yangın söndürme oldukça önemlidir. Isıya duyarlı hortumlar sayesinde yangının çıktığı noktaya en yakın olan hortumdan tüpte yer alan ajan yangın alanına boşalmaktadır. Bu sayede hem yangının büyümesi engellenir hem de sistemin geneli için özel bir koruma imkânı sağlanmış olur. Sadece pano içerisinde değil, özellikle iş makinası ya da otobüs gibi araçlar içinde de kullanıma uygun olan pano içi yangın söndürme sistemi özellikleri ile yangınlara müdahale etmek ve yüksek basıncın zararlarını engellemek için ideal bir tercihtir.

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Tüm yangın söndürme sistemleri için fenixyangin.com.tr adresini ziyaret edebilir ve ihtiyacınızı en iyi şekilde karşılayacak sistemi uygun fiyatlar ile kolayca temin edebilirsiniz.

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