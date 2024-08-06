Filistinli mühendisin kurduğu düzenek Gazze'ye ilaç oldu: Deniz suyunu arıtıyor

Han Yunus'ta yaşayan 50 yaşındaki Ziraat Mühendisi İnas El-Gul, basit imkanlarla kurduğu güneş enerjisiyle çalışan bir düzenekle deniz suyunu arıtıp içilebilir hale getiriyor.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda altyapının tahrip olması, yakıt olmadığı için deniz suyu arıtma tesislerinin çalışmaması ve kuyulardan da su çekilememesi nedeniyle Gazze'nin tamamında büyük bir su kıtlığı yaşanıyor.
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#İsrail
1 saat önce