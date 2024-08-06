|
Dünya

Filistinli mühendisin kurduğu düzenek Gazze'ye ilaç oldu: Deniz suyunu arıtıyor

14:07 - 6/08/2024 Salı
AA
<p>Han Yunus'ta yaşayan 50 yaşındaki Ziraat Mühendisi İnas El-Gul, basit imkanlarla kurduğu güneş enerjisiyle çalışan bir düzenekle deniz suyunu arıtıp içilebilir hale getiriyor.</p>
Han Yunus'ta yaşayan 50 yaşındaki Ziraat Mühendisi İnas El-Gul, basit imkanlarla kurduğu güneş enerjisiyle çalışan bir düzenekle deniz suyunu arıtıp içilebilir hale getiriyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda altyapının tahrip olması, yakıt olmadığı için deniz suyu arıtma tesislerinin çalışmaması ve kuyulardan da su çekilememesi nedeniyle Gazze'nin tamamında büyük bir su kıtlığı yaşanıyor.

1/ 16
2/ 16
3/ 16
4/ 16
5/ 16
6/ 16
7/ 16
8/ 16
9/ 16
10/ 16
11/ 16
12/ 16
13/ 16
14/ 16
15/ 16
16/ 16
#Filistin
#Gazze
#İsrail
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sağ üst karın ağrısı neden olur? Üst karın ağrısı hangi hastalığın habercisidir?