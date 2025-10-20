Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Fransa’da bir garip hırsızlık olayı: Apollo Galerisi’ndeki mücevherleri pencereye dayadıkları merdiven yardımıyla çaldılar

Fransa’da bir garip hırsızlık olayı: Apollo Galerisi’ndeki mücevherleri pencereye dayadıkları merdiven yardımıyla çaldılar

08:3020/10/2025, Pazartesi
G: 20/10/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Louvre Müzesi’nde gerçekleştirilen soyguna ilişkin yaptığı açıklamada, hırsızların pencereyi kırarak Apollo Galerisi’ne girdiğini ve vitrinlerde sergilenen mücevherleri çaldığını bildirdi.

Fransa’daki ünlü Louvre Müzesi’nde gerçekleştirilen soygun dünya gündemine oturdu.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Louvre Müzesi’nde gerçekleştirilen soyguna ilişkin yaptığı açıklamada, yerel saatle 09.30 sıralarında üç ya da dört hırsızın bir pencereyi kırarak Apollo Galerisi’ne girdiğini bildirdi.

Nunez, hırsızların bina dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullandığını söyledi.

Soygunun yaklaşık 7 dakika içinde gerçekleştirildiğinin tahmin edildiğini belirten Fransız Bakan Nunez, hırsızların içeri girdikten sonra vitrinlerde sergilenen mücevherleri çaldığını ve motosikletlerle olay yerinden kaçtıklarını aktardı.

Nunez, çalınan eşyaların ticari değerlerinin ötesinde, tarihi ve kültürel olarak hesaplanamaz bir değere sahip olduğunu ifade etti.

 Çalınan eşyaların kesin listesinin hazırlandığı öğrenildi.

Macron'dan açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Louvre Müzesi'nden tarihi eser niteliğindeki 9 parça mücevherin çalınmasına ilişkin, "Tarihimize ve büyük bir sevgiyle sahiplendiğimiz mirasımıza yönelik bir saldırı" ifadesini kullandı.

Macron, "Paris savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, eserlere ulaşmak için her yerde her türlü önlem alınmaktadır" dedi.

Ocakta başlatılan "Yeni Rönesans Louvre" projesi kapsamında müze güvenliğinin güçlendirilmesinin planlandığını hatırlatan Macron, "Bu proje, hafızamızı ve kültürümüzü oluşturan eserlerin korunmasının ve muhafazasının güvencesi olacaktır" ifadesini kullandı.

Soruşturma başlatıldı

Paris Savcılığı, olayla ilgili olarak "organize hırsızlık ve suç işlemek için kurulmuş suç örgütü" şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. 

Savcılık açıklamasına göre, soruşturma, kültürel varlıkların yasa dışı kaçakçılığıyla mücadele eden özel bir birim tarafından yürütülüyor.

Fransız polisi, Louvre Müzesi’ne giden yolları kapattı.

#Fransa
#Hırsızlık
#Macron
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Murat Tomruk kimdir?