Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısıyla New York'ta protesto düzenlendi: 56 kişi gözaltına alındı

ABD'nin New York kentinde, Brooklyn Belediye Binası'nda gerçekleştirilen Yom Kippur 2025 buluşmasının ardından, "Ateşkes İçin Hahamlar" inisiyatifi tarafından İsrail saldırılarının sona erdirilmesi ve Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısıyla gösteri düzenlendi.
Bazı göstericiler, Brooklyn Köprüsü'ne giden yolu kapattı.
En az 56 gösterici gözaltına alındı. Gösteriye çok sayıda kişi katıldı.