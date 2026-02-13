Yeni Şafak
İsrail saldırılarında ağır yaralanan Filistinli çocuk yürümekte zorluk yaşıyor

10:1513/02/2026, Cuma
G: 12/02/2026, Perşembe
AA
Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde kaldığı çadırın İsrail ordusu tarafından hedef alınması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki Ranin Cündiyye, yaşam mücadelesi veriyor. Saldırıda çadır yanarken küçük kızın vücudunda ciddi yanıklar oluştu. Yanıkların ardından meydana gelen pıhtılaşma ve çeşitli komplikasyonlar nedeniyle Cündiyye'nin hareket kabiliyeti kısıtlandı ve yürümekte güçlük çekmeye başladı. Ailesiyle birlikte Gazze kentinin batısındaki Filistin Okulu içinde kurulan bir çadırda yaşamını sürdüren Cündiyye, yurt dışında tedavi görmek ve yanık izlerinin giderilmesi için estetik ve uzman cerrahi operasyonlar geçirmeyi talep ediyor.

#gazze
#İsrail saldırıları
#Filistinli çocuk
