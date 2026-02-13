Yeni Şafak
İsrail saldırılarında uzuvlarını kaybetti: Filistinli kadın çadırda yaşam mücadelesi veriyor

09:1513/02/2026, Cuma
AA
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda sol elinin parmaklarını ve sol bacağını kaybeden Filistinli kadın Dina Macid Acrami (24), Gazze'nin ez-Zevaide bölgesindeki bir çadırda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Savaştan önce özel eğitim öğretmeni olarak çalışan Filistinli kadın Acrami, saldırıda aldığı yaralar ve geçirdiği ampütasyon yüzünden artık çalışamıyor. Acrami, protez sayesinde kısmen de olsa hayatını sürdürebilse de çadırda zor şartlara adapte olmakta zorluk çekiyor.

