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Nijerya'da Ramazan Bayramı: Müslümanlar namaz için camilere akın etti

Nijerya'da Ramazan Bayramı: Müslümanlar namaz için camilere akın etti

12:4930/03/2025, Pazar
AA
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Afrika'nın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı eda etmek için camileri doldurdu. Nijerya'nın başkenti Abuja'da binlerce Müslüman, bayram namazı için Annoor Camisi'nde ve avlusunda saf tuttu.

Annoor Camisi İmamı Sheikh Muhammed Swaleh, namazın ardından verdiği bayram hutbesinde, Müslümanların görev ve sorumluluklarına değinerek, günahlardan kaçınmaları ve ramazandaki ibadetlerini sürdürmeleri gerektiğini belirtti.


Swaleh, Müslümanlara birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, dünyanın farklı bölgelerinde zor durumda olan mazlumlara dua edilmesi gerektiğini kaydetti.


Hutbesinde özellikle Filistin halkına destek mesajı veren Swaleh, barış ve huzur temennisinde bulundu.


Bayram namazının ardından cemaat birbiriyle bayramlaştı.

#Nijerya
#ramazan bayramı
#Bayram Namazı
#Afrika
#İslam Alemi

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