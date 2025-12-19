Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Yunanlılar kokoreçi kaptı adı 'kokoresti' oldu

Yunanlılar kokoreçi kaptı adı 'kokoresti' oldu

13:0719/12/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber

Dünya yemeklerini derecelendiren Tastetlas, sakatat kategorisinde Kokoreçi Yunan lezzeti saydı. "Kokoretsi" olarak listeye giren lezzet, listenin 7. sırasındaki Türk kokoreçini geçmiş görünüyor.

Taste Atlas, “Dünyanın en iyi sakatat yemekleri” yemekleri listesinde, kokoreçi Yunan lezzeti olarak ilk sıralara yerleştirdi. “Kokoretsi” adıyla listeye giren yemek, Peru'nun dana kalbi şişinin ardından 4.2 puanla ikinci sırada yer aldı.

Tasteatlas, Kokoreçin tarifini de yaptı ve “Kuzu veya keçi sakatatının küçük parçalara doğranıp limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberle tatlandırılmasıyla yapılan geleneksel bir yemektir” bilgisini verdi.

Site, “Kokoretsinin” pişirilişini de şöyle tarif etti:

"Sakatatlar şişe geçirilir, parçaların yerinde kalması için iç yağıyla kaplanır ve kömür ateşinde pişirilir. Geleneksel olarak Yunanistan'da Paskalya Pazarında meze olarak tüketilir. Paskalya ile ilişkilendirilmesine rağmen, genellikle yıl boyunca ülke genelinde bulunabilir. Kokoretsi, Balkanlar'da da popülerdir ve yemeğin adı, Arnavutça'da işkembe anlamına gelen kukurec kelimesinden gelir. Uluslararası popüler bir yemek olan kokoretsi, bazen çok sayıda baharat ve domatesle birlikte pide ekmeğine konularak sandviç olarak servis edilirken, bazıları da turşu ve dolmalık biberle birlikte baget ekmeğine koymayı tercih eder.

Tastetlas, aynı liste de bu kez “Kokoreç” ismiyle Türk lezzetine yer verdi fakat bu yemeği “Kokoretsi” ile ilişkilendirdi. Kokoreç, listeye, 4.1 puanla 7. sıradan girdi.

Sitenin verdiği bilgiye göre, bu lezzet şöyle tanınıyor:

“Kokoreç, özellikle Yunanistan'da kokoretsi olarak bilinen ve diğer ülkelerde de popüler olan geleneksel bir yemek . Ancak Türk ve Yunan versiyonları arasında bazı farklılıklar vardır. Yunan mutfağında akciğer, böbrek, kalp ve karaciğer gibi kuzu sakatatları kullanılırken, Türkiye'de ise ek malzeme olmadan ince ve kalın bağırsak ve tatlı sakatat kullanılır.”

Tasteatlas'a göre, Kokoreçin pişirilişi ise şöyle:

“Türk versiyonu olan kokoreçte, malzemeler yıkanıp temizlendikten sonra demir şişlere sarılarak kömür ateşinde pişirilir. Piştikten sonra yemek genellikle ekmekle servis edilir veya kekik, kimyon ve pul biber gibi çeşitli baharatlarla ekmeğin içine konulur. Bu yemeği sokak yemek satıcılarında veya sayısız kokoreç restoranında bulabilirsiniz.”

Tasteatlas'ın listesinde, kelle paça çorbası ve ciğer sarma da yer aldı. 

#Kokoreç
#Yunanistan
#Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ: AGS 10 Bin Öğretmen Alımı Ne Zaman Yapılacak, Kontenjan Değişecek Mi?