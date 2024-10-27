Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 yılı asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte kulislerde dolaşan zam oranları ve vatandaşın beklentileri de yavaş yavaş ortaya çıktı. Peki, 2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? 2025 yılı asgari ücret zam oranı ne olacak? İşte yeni asgari ücret zammı için kulislerde konuşulan 5 rakam ve zam oranı...

1 /13 2025 asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına aylar olmasına rağmen milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 yılı asgari ücret zammı için vatandaşın ve ekonomistlerin beklentileri de bir bir ortaya çıkmaya başladı.

2 /13 Peki 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı ne olacak?

Ekonomi yönetimi tarafından konuşulan 2025 asgari ücret zammı için 5 ayrı senaryo var.





3 /13 Ocak ayında yapılan yüzde 49'luk artışla 17.002 TL'ye yükselen asgari ücrete, temmuz ayında herhangi bir zam yapılmaması ve enflasyonun etkisiyle vatandaşın beklentisi bu yıl için oldukça yüksek.

4 /13 Ekonomi uzmanlarının değerlendirmelerine göre, 2025 yılı için asgari ücret zammının yüzde 30 ila yüzde 50 arasında olabileceği tahmin edilirken yüzde 28'lik bir oran olacağı yönünde de bir iddia ortaya atıldı. İşte tüm oranlar ve yeni asgari ücret hesaplamaları...

5 /13 2025 yılı asgari ücret zam tahminleri Asgari ücrete yüzde 28'lik zam yapılması durumunda; Mevcut asgari ücrete yüzde 28'lik artış yapılması durumunda asgari ücret 4 bin 760 lira artacak ve 21 bin 762 liraya yükselecek.

6 /13 Asgari ücrete yüzde 30'luk zam yapılması durumunda;

Mevcut asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda yeni asgari ücret 5 bin 100 lira artış göstererek ve 22 bin 102 lira olacak.

7 /13 Asgari ücrete yüzde 40'luk zam yapılması durumunda; Asgari ücret zam oranı yüzde 40 olması durumunda yeni asgari ücret 6 bin 800 lira yükselecek ve 23 bin 802 olacak.

8 /13 Asgari ücrete yüzde 45'lik zam yapılması durumunda; Mevcut asgari ücrete yüzde 45'lik artış yapılması durumunda yeni asgari ücret 7 bin 650 lira artacak ve 24 bin 652 liraya yükselecek.

9 /13 Asgari ücrete yüzde 50'luk zam yapılması durumunda; Asgari ücrete yüzde 50 artış yapılması durumunda ise yeni asgari ücret 8 bin 500 lira artacak ve 25 bin 503 liraya yükselecek.

10 /13 Son yapılan zam oranları 2023 asgari ücret Ocak zammı 2023'te asgari ücrete ocak ayında 54,66 oranında zam yapılarak net yüzde 8 bin 506 lira oldu.

2023 asgari ücret Temmuz zammı 2023 Ocak ayında net 8.506,80 TL olarak belirlenen asgari ücret 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34 zamlanarak net 11.402,33 TL oldu.



11 /13 2024 yılı Asgari ücret zammı 2024 yılı ocak ayında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL oldu. Temmuz ayında ise herhangi bir zam yapılmadı.



12 /13 Asgari ücret toplantısı ne zaman?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı, aralık ayının ilk haftasında yapacağı tahmin ediliyor. İkinci ve üçüncü toplantı da yine aralık ayı içerisinde yapılacak.