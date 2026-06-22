ASELSAN düğmeye bastı: Çelik Kubbe Projesi için KPSS şartsız personel alınacak

Türkiye’nin çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar için ASELSAN, yeni personel alımı sürecini başlattı. KPSS şartı aranmayan mühendislik pozisyonlarına başvurular, kurumun resmi kariyer portalı üzerinden kabul edilmeye başlandı.
Türkiye'nin savunma sanayisindeki öncü kuruluşu ASELSAN, projenin mühendislik ve tasarım süreçlerinde görev alacak yeni çalışma arkadaşları aradığını duyurdu.
Yayımlanan ilana göre, adaylarda Kamu Personeli Seçme Sınavı puan şartı aranmıyor. İşe alım değerlendirmelerinde adayların mesleki deneyimleri, teknik yeterlilikleri ve yabancı dil seviyeleri belirleyici kriter olarak öne çıkıyor.
KPSS ŞARTI YOK
ASELSAN tarafından yayımlanan personel alım ilanlarında KPSS puanı şartı yok.
Adaylar eğitim durumları, teknik yeterlilikleri, mesleki deneyimleri ve yabancı dil seviyelerine göre değerlendirmeye alınacak.
HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?
Yazılım Test ve Doğrulama Mühendisi
Üretim, Tedarik ve Kalite Mühendisi
Cihaz Üretim Mühendisi
Entegre Lojistik Destek (ELD) Projeleri Yönetim Mühendisi
Yapısal Analiz ve Test Mühendisi
Mekanik Tasarım, Analiz ve Test Mühendisi
Çelik Kubbe Haberleşme Sistemleri Program Yöneticisi
Makine Mühendisi
Kara ve Deniz Elektro Optik Sistemleri Proje Mühendisi
Elektronik Harp Proje Mühendisi
Milli Uçak Projeleri Aviyonik Sistem Mühendisi
Yazılım Test ve Doğrulama Mühendisi kadrosunda görev alacak adaylarda şu kriterler aranıyor:
Java, JavaScript veya TypeScript bilgisi,
Playwright, Selenium veya Appium deneyimi,
Mobil uygulama geliştirme tecrübesi,
CI/CD süreçlerine hâkimiyet,
Mikroservis mimarisi bilgisi,
Yazılım test süreçlerinde deneyim
ÜRETİM VE KALİTE MÜHENDİSLERİ DE ALINACAK
Üretim ve Tedarik Kalite Mühendisi pozisyonu için adaylardan ise şu özellikler bekleniyor:
Üretim süreçleri bilgisine sahip olması,
ISO 9001 ve kalite yönetim sistemlerini bilmesi,
Test ve ölçüm cihazları konusunda deneyimli olması,
Kök neden analizi ve kalite iyileştirme süreçlerine hâkim olması,
Saha çalışmalarına katılabilecek durumda olması
MEKANİK TASARIM VE ANALİZ ALANINDA UZMAN PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK
Mekanik Tasarım ve Analiz Mühendisi kadrolarında görev alacak adaylardan;
3 boyutlu modelleme programlarını kullanabilmesi,
ANSYS ve MATLAB bilgisine sahip olması,
Geometrik ölçülendirme ve toleranslandırma konusunda deneyimli olması,
Yapısal dinamik ve titreşim analizleri alanında bilgi sahibi olması,
Gerektiğinde saha görevlerinde çalışabilecek durumda olması
isteniyor.
PROGRAM YÖNETİCİSİ KADROLARINDA DENEYİMLİ ADAYLAR TERCİH EDİLECEK
Çelik Kubbe Haberleşme Sistemleri Program Yöneticisi pozisyonu için;
Haberleşme sistemleri bilgisi,
Proje yönetimi deneyimi,
Teknik ekip koordinasyonu,
Kaynak ve bütçe yönetimi,
Agile, Scrum veya Kanban metodolojilerine hâkimiyet,
Güçlü iletişim becerisi
gibi özellikler aranıyor.
ASELSAN ÇELİK KUBBE PROJESİ İŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI
ASELSAN personel alımı başvuruları çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor.
Başvuru yapmak isteyen adayların ASELSAN'ın resmi kariyer sayfası veya LinkedIn kariyer platformu üzerinden güncel özgeçmiş oluşturarak uygun pozisyona başvuruda bulunabilir.
Başvuruda bulunmak için, "https://www.aselsan.com/tr/kariyer" adresini ve "https://www.linkedin.com/company/aselsan/jobs/" sayfasını ziyaret ediniz.