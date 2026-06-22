ASELSAN düğmeye bastı: Çelik Kubbe Projesi için KPSS şartsız personel alınacak

ÜRETİM VE KALİTE MÜHENDİSLERİ DE ALINACAK





Üretim ve Tedarik Kalite Mühendisi pozisyonu için adaylardan ise şu özellikler bekleniyor:





Üretim süreçleri bilgisine sahip olması,





ISO 9001 ve kalite yönetim sistemlerini bilmesi,





Test ve ölçüm cihazları konusunda deneyimli olması,





Kök neden analizi ve kalite iyileştirme süreçlerine hâkim olması,





Saha çalışmalarına katılabilecek durumda olması







