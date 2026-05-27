Bayramda altın fiyatı ne kadar oldu? 27 Mayıs canlı çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı altın alış-satış fiyatları

Kurban Bayramı'nın birinci gününde altın piyasası sessizliğe büründü! 27 Mayıs 2026 çarşamba günü itibarıyla resmi tatil nedeniyle yurt içi borsalar kapalı kalırken, gram altın serbest piyasada Alış 6.641,59 TL ve Satış 6.642,40 TL seviyelerinden işlem görüyor. Ons altın, haftanın başındaki sert baskının ardından 4 bin 500 dolar seviyesinde dengelenmeye çalışıyor.
ALTIN FİYATLARI 27 MAYIS ÇARŞAMBA
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 6.659,91 TL
SATIŞ: 6.660,81 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 10.725,86 TL
SATIŞ: 10.972,81 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 21.384,69 TL
SATIŞ: 21.945,61 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 43.323,00 TL
SATIŞ: 44.049,00 TL
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 44.504,00 TL
SATIŞ: 45.176,00 TL
ATA ALTIN FİYATI
ALIŞ: 44.244,18 TL
SATIŞ: 45.367,68 TL
ONS ALTIN FİYATI
ALIŞ: $4.509,87
SATIŞ: $4.510,50