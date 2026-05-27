Bayramda altın fiyatı ne kadar oldu? 27 Mayıs canlı çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı altın alış-satış fiyatları

10:2127/05/2026, Çarşamba
Kurban Bayramı'nın birinci gününde altın piyasası sessizliğe büründü! 27 Mayıs 2026 çarşamba günü itibarıyla resmi tatil nedeniyle yurt içi borsalar kapalı kalırken, gram altın serbest piyasada Alış 6.641,59 TL ve Satış 6.642,40 TL seviyelerinden işlem görüyor. Ons altın, haftanın başındaki sert baskının ardından 4 bin 500 dolar seviyesinde dengelenmeye çalışıyor.

Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte altın fiyatları güncellendi. 27 Mayıs Çarşamba altın fiyatlarında güncel alış/satış değerleri haberimizde.

ALTIN FİYATLARI 27 MAYIS ÇARŞAMBA


GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.659,91 TL

SATIŞ: 6.660,81 TL


ÇEYREK ALTIN FİYATI


ALIŞ: 10.725,86 TL

SATIŞ: 10.972,81 TL

YARIM ALTIN FİYATI


ALIŞ: 21.384,69 TL

SATIŞ: 21.945,61 TL

TAM ALTIN FİYATI


ALIŞ: 43.323,00 TL

SATIŞ: 44.049,00 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI


ALIŞ: 44.504,00 TL

SATIŞ: 45.176,00 TL

ATA ALTIN FİYATI


ALIŞ: 44.244,18 TL

SATIŞ: 45.367,68 TL

ONS ALTIN FİYATI


ALIŞ: $4.509,87

SATIŞ: $4.510,50

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

