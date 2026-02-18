Düşüşün sebebi ne?





Asya piyasaları Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle kapalı. Bu yüzden oluşan düşük işlem hacmi nedeniyle altın fiyatları hafta başında düşüşe geçti. ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelerde ilerleme sağlanması bu düşüşü destekledi.





Ancak ABD Merkez Bankası Fed'in Ocak ayı toplantı tutanaklarını bekleyen piyasaların etkisi ile altın fiyatları bu sabah kayıplarının bir kısmını geri aldı.