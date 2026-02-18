Yeni Şafak
Altın fiyatlarında "Tepki" mesaisi: 18 Şubat gram ve çeyrek altında son durum ne?

Tuğba Güner
09:0718/02/2026, Çarşamba
Küresel piyasalarda dün yaşanan sert geri çekilmenin ardından altın fiyatları yeni güne toparlanma çabasıyla başladı. ABD-İran görüşmelerinden gelen olumlu sinyallerle baskılanan ons altın, FED’in faiz indirimine yeşil ışık yakmasıyla dengelendi. İşte 18 Şubat Çarşamba günü Kapalıçarşı ve serbest piyasada gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış rakamları.

Altın piyasası, 2026 yılının ikinci ayında hareketli seyrini sürdürüyor. Özellikle ons bazında ve gram bazında kritik seviyeleri test eden sarı metal, Fed’in faiz politikaları ve küresel jeopolitik risklerin etkisiyle yön arayışını sürdürüyor. 18 Şubat sabahı itibarıyla yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

18 Şubat 2026 Güncel Altın Fiyatları:


Gram altın: 6.900 TL

Çeyrek altın: 11.867 TL

Yarım altın: 23.734 TL

Tam altın: 47.402 TL

Cumhuriyet altını: 48.500 – 49.000 TL

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI


İstanbul Kapalıçarşı’da ise fiziki altın fiyatları daha yüksek seyrediyor. Kuyumcularda gram altın 7.370 TL’den, çeyrek altın ise 12.035 TL’den satılıyor. Spot fiyat ile fiziki piyasa arasındaki farkın sürmesi dikkat çekiyor. Uzmanlar, arz-talep dengesi ve işçilik maliyetlerinin bu makası etkilediğini belirtiyor.

Düşüşün sebebi ne?


Asya piyasaları Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle kapalı. Bu yüzden oluşan düşük işlem hacmi nedeniyle altın fiyatları hafta başında düşüşe geçti. ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelerde ilerleme sağlanması bu düşüşü destekledi.


Ancak ABD Merkez Bankası Fed'in Ocak ayı toplantı tutanaklarını bekleyen piyasaların etkisi ile altın fiyatları bu sabah kayıplarının bir kısmını geri aldı.

