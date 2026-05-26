Dünyaca ünlü ekonomist "çöküş değil uçuş" dedi: Altın fiyatları için kritik dönüm noktasını açıkladı

Altın piyasasındaki sert satış dalgası yatırımcıda paniğe neden olurken, ünlü ekonomist Stephen Innes'ten ezber bozan bir "çöküş değil, uçuş" tahmini geldi. Piyasaların Hürmüz Boğazı eksenli gelişmeleri yanlış okuduğunu ve mevcut düşüşün boğa piyasasının sonu değil, yalnızca geçici bir likidite sıkışması olduğunu belirten Innes, asıl büyük yükseliş dalgasının henüz başlamadığını vurguladı. Küresel ekonomik yavaşlama ihtimali ve değişecek merkez bankası politikalarının altını yeniden stratejik bir "rezerv sigortasına" dönüştüreceğini ifade eden uzman isim, yatırımcıların gözden kaçırdığı kritik dönüm noktasını açıkladı.
Ünlü ekonomist Stephen Innes, altın piyasalarında son günlerde gözlemlenen sert düşüşlerin kalıcı bir çöküşe işaret etmediğini, aksine bu durumun geçici bir likidite krizinden ibaret olduğunu belirtti. Piyasaların Hürmüz Boğazı eksenli enerji şokunu yanlış analiz ettiğini savunan Innes, altındaki değer kaybının boğa piyasasının bitişi olarak algılanmaması gerektiğinin altını çizdi.
Satış dalgasının gerçek nedeni: Likidite sıkışması
Küresel piyasalarda artan tahvil faizlerinin kısa vadeli bir baskı unsuru olduğunu ifade eden uzman isim, piyasa aktörlerinin yalnızca enflasyon endişelerine odaklanarak ekonomik büyümedeki zayıflamayı göz ardı ettiğine dikkat çekti. Innes, mevcut satış baskısının arka planını şu sözlerle özetledi: “Altında yaşanan satış dalgası güven kaybından değil, likidite ihtiyacından kaynaklandı. Petrol fiyatları patladı, enerji ithalatçısı ülkeler rezerv mobilizasyonuna yöneldi ve bu süreçte altın bir likidite kaynağına dönüştü.”
Ekonomik yavaşlama ve beklenen dönüm noktası
Ekonomik kriz döngülerinin enflasyon paniğiyle başladığını hatırlatan Innes, sürecin ikinci aşamasında ekonomik daralmanın, üçüncü aşamasında ise merkez bankalarının yeniden gevşek para politikalarına dönüşünün yaşanacağını öngörüyor. Bu döngüde petrolün kritik bir rol oynadığını belirten yatırımcı, şu değerlendirmeyi yaptı: “Petrol belirleyici unsur olabilir. Eğer ham petrol geri çekilirken büyüme bozulmaya devam ederse, piyasalar enflasyon paniğini değil politika desteğini fiyatlamaya başlayacaktır. Altın genellikle tam da o noktada yeniden güç kazanır.”
Yatırım açığı
Küresel ekonomiyi tehdit eden temel unsurun sadece jeopolitik gerilimler olmadığını vurgulayan uzman, asıl kırılganlığın yıllardır fiziksel üretime ve altyapıya yeterli yatırım yapılmamasından kaynaklandığını dile getirdi. Emtia piyasalarındaki mevcut dalgalanmaların kök nedenine değinen Innes, “Dünya yazılımı, yapay zekâyı ve veri merkezlerini finanse etti ama madenleri, enerji altyapısını ve fiziksel tedarik zincirlerini ihmal etti. Bugün emtia piyasalarında gördüğümüz fiyat sıçramaları sorunun kendisi değil, yıllardır biriken yapısal yatırım açığının sonucu.” ifadelerini kullandı.
Altının değişen misyonu
Geleneksel bir enflasyondan korunma aracı olarak bilinen altının günümüzde çok daha stratejik bir role büründüğü ve parçalanan küresel yapı içinde bir rezerv sigortası işlevi gördüğü belirtiliyor. Değişen dengelere dikkat çeken ünlü ekonomist, değerli metalin yeni işlevini şu şekilde tanımladı: “Altın artık sadece bir metal değil. Jeopolitik parçalanma, yaptırım riskleri ve rezervlerin silah haline geldiği bir dünyada finansal tarafsızlığın sembolüne dönüşüyor.”
Piyasalar arınıyor
Altın fiyatlarında yaşanan son düzeltme hareketinin uzun vadeli yükseliş trendinin sonu anlamına gelmediğini savunan Innes, piyasadaki spekülatif köpüğün ortadan kalktığını ve sağlıklı bir arınma sürecinden geçildiğini ifade etti. Uzman isim, piyasaların geleceğine dair güçlü beklentilerini korurken sözlerini şöyle noktaladı: “Zayıf kaldıraçlı pozisyonlar tasfiye edildi, kısa vadeli momentum yatırımcıları piyasadan çıktı. Ancak altında hâlâ çok güçlü bir yapısal hikâye bulunuyor: rezerv çeşitlendirmesi, fiziksel ekonomideki yatırım açığı, jeopolitik kırılganlık ve sonunda yeniden gevşeyecek para politikaları.”