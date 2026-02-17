Yeni Şafak
Dünyayı titreten liste! En güçlü özel timler belli oldu: Bordo Berelilerin sıralaması dikkat çekti

13:2517/02/2026, Salı
Sınır ötesi operasyonlar, rehine kurtarma ve terörle mücadelede üstün başarı... Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı! 2026 listesi yayınlandı, dengeler bir kez daha masaya yatırıldı. Türkiye’nin seçkin birliği Bordo Bereliler, zorlu eğitimleri ve sahadaki başarısıyla üst sıralardaki yerini korurken, zirvede yer alan ülke ve ilk 10’daki rekabet dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

10. SNOW LEOPARD UNİT – ÇİN


• Özellik: Yoğun kent güvenliği operasyonları

9. SASR – AVUSTRALYA

• Özellik: Uzun menzilli keşif uzmanlığı


8. NSG (KARA KEDİLER) – HİNDİSTAN


• Özellik Büyük şehirlerde hızlı müdahale

7. GSG 9 – ALMANYA


• Özellik: Rehine kurtarmada yüksek başarı


6. JTF2 – KANADA


• Özellik: Gizli operasyon kabiliyeti

5. GIGN – FRANSA


• Özellik: Özel rehine kurtarma teknikleri

4. BORDO BERELİLER – TÜRKİYE


Özellikler: Sınır ötesi operasyonlar, rehine kurtarma ve terörle mücadelede üstün başarı.


Zorlu görevlerde gösterdikleri başarı ve disiplinli eğitimleri, onları yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi özel kuvvetlerinden biri yaptı. Bordo Bereliler, dünya çapında üst sıralarda yer alarak Türkiye'nin askeri gücünü bir kez daha ortaya koydu.


3. SPETSNAZ – RUSYA


• Özellik: Gerilla savaşı tekniklerinde uzman

2. SAS & SBS – Birleşik Krallık


• Özellik: Dünya standartlarında rehine kurtarma


1. NAVY SEALS & DELTA FORCE – ABD


• Özellik: Kara, deniz ve havada çok yönlü operasyon kabiliyeti

