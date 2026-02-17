Dünyayı titreten liste! En güçlü özel timler belli oldu: Bordo Berelilerin sıralaması dikkat çekti

4. BORDO BERELİLER – TÜRKİYE





Özellikler: Sınır ötesi operasyonlar, rehine kurtarma ve terörle mücadelede üstün başarı.





Zorlu görevlerde gösterdikleri başarı ve disiplinli eğitimleri, onları yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi özel kuvvetlerinden biri yaptı. Bordo Bereliler, dünya çapında üst sıralarda yer alarak Türkiye'nin askeri gücünü bir kez daha ortaya koydu.



