Emekli olacaklar dikkat! 2520 gün detayı maaşı doğrudan etkiliyor

Emeklilik planlamasında birçok kişi yaş şartı ve prim gününe odaklanırken, hangi kurumdan emekli olunacağını belirleyen kritik kurallardan biri çoğu zaman gözden kaçıyor. Özellikle 1 Ekim 2008 öncesinde sigortalı olan milyonlarca çalışan için son 2520 gün kuralı, hem emeklilik şartlarını hem de bağlanacak aylığı doğrudan etkileyebiliyor.
Milyonlarca çalışan emeklilik hesabı yaparken yaş ve prim gününü takip ediyor ancak uzmanlar son 2520 gün kuralına dikkat çekiyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı arasında hizmeti bulunan sigortalılar için bu kural, hangi statüden emekli olunacağını belirleyen en önemli kriterlerden biri olarak öne çıkıyor.
Emeklilikte Son 2520 Gün Detayı
Emeklilikte yaş ve prim günü kadar, sigortalının hangi statüden emekli olacağı da büyük önem taşıyor. Özellikle 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olanlar için uygulanan “son 2520 gün” kuralı, emekliliğin SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı kapsamında gerçekleşmesini belirleyebiliyor.
Son 2520 Gün Kuralı Nasıl İşliyor?
Mevzuata göre, çalışma hayatı boyunca birden fazla sigortalılık statüsünde hizmeti bulunan kişilerde emeklilik statüsünün belirlenmesinde son 2520 günlük fiili hizmet süresi dikkate alınıyor.
Bu süre içinde;
SSK (4/A),
Bağ-Kur (4/B),
Emekli Sandığı (4/C) statülerinden hangisinde daha fazla prim ödenmişse, emeklilik işlemleri genel olarak o statü üzerinden yürütülüyor. Bu nedenle sigortalıların emeklilik dönemine yaklaşırken yaptıkları statü değişiklikleri, emeklilik koşullarını ve bağlanacak aylığı etkileyebiliyor.
EYT’liler İçin de Geçerli
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle yaş şartı kaldırılmış olsa da hizmet birleştirme ve statü belirleme kurallarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Bu nedenle EYT kapsamında emeklilik hakkı elde eden kişiler için de son 2520 gün uygulaması önemini koruyor. Son yıllarda yapılan prim ödemelerinin hangi statüde yoğunlaştığı, emeklilik işlemlerinin hangi kurum kapsamında sonuçlanacağını belirleyebiliyor.
Statü Değişiklikleri Emeklilik Planını Etkileyebilir
Uzmanlar, sigortalıların çalışma hayatında yaptıkları bazı tercihlerin emeklilik planlarını doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor.
Özellikle;
Şirket ortaklığına başlanması,
Kendi adına iş yeri açılması,
Memuriyetten ayrılarak özel sektöre geçilmesi,
İsteğe bağlı sigorta ödenmesi,
Borçlanma işlemleri yapılması, gibi durumlarda sigortalılık statüsünde değişiklik yaşanabiliyor. Bazı durumlarda birkaç yıl Bağ-Kur kapsamında prim ödenmesi, emeklilik statüsünün değişmesine neden olabiliyor.
Emeklilik Öncesi Kontrol Önem Taşıyor
Sosyal güvenlik uzmanları, emeklilik planlamasında yalnızca yaş ve prim gününe odaklanılmaması gerektiğini belirtiyor. Emeklilik başvurusu öncesinde hangi statüden emekli olunacağının detaylı şekilde incelenmesi, olası hak kayıplarının önüne geçebiliyor.
Özellikle 1 Ekim 2008 öncesinde sigortalı olan kişiler açısından son 2520 gün kuralı, emeklilik sürecinin en önemli unsurlarından biri olmaya devam ediyor. Bu nedenle başvuru öncesinde hizmet dökümü ve sigortalılık statülerinin dikkatle kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.