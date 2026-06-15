Emekli olacaklar dikkat! 2520 gün detayı maaşı doğrudan etkiliyor

EYT’liler İçin de Geçerli

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle yaş şartı kaldırılmış olsa da hizmet birleştirme ve statü belirleme kurallarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Bu nedenle EYT kapsamında emeklilik hakkı elde eden kişiler için de son 2520 gün uygulaması önemini koruyor. Son yıllarda yapılan prim ödemelerinin hangi statüde yoğunlaştığı, emeklilik işlemlerinin hangi kurum kapsamında sonuçlanacağını belirleyebiliyor.