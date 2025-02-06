Elektrikli araç devi Tesla, 2025’in ilk ayında Avrupa’da büyük bir satış düşüşü yaşadı. Peki, bu gerilemenin nedeni ne? Elon Musk’ın siyasi çıkışları mı, yoksa pazardaki rekabet mi Tesla’yı zorluyor? İşte detaylar…
Tesla'nın Avrupa'daki satışları, Ocak 2025'te büyük bir düşüş yaşadı. Avrupa genelinde %50'ye yakın bir azalma görülürken, İspanya'da bu oran %75'e kadar yükseldi.
Fransa'da %63, Almanya'da ise %59’luk bir düşüş yaşandı.
Birçok yorumcu, bu gerilemenin Elon Musk'ın Avrupa siyasetine müdahale ederek aşırı sağ partilere destek vermesinden kaynaklandığını öne sürse de, bu durumun satışlardaki azalmadaki tek neden olmadığı belirtiliyor.
Birleşik Krallık
Ocak 2025:1,293
Ocak 2024:1,581
Değişim: 18.2%
Almanya
Ocak 2025: 1,277
Ocak 2024: 3,150
Değişim: -59.5 %
Fransa
Ocak 2025: 1,141
Ocak 2024: 3,118
Değişim: -63.4 %
Hollanda
Ocak 2025: 926
Ocak 2024: 1,610
Değişim: -42.5 %
Norveç
Ocak 2025: 663
Ocak 2024: 1,109
Değişim: -40.2 %
İspanya
Ocak 2025: 269
Ocak 2024: 1,094
Değişim: -75.4 %
İsveç
Ocak 2025: 394
Ocak 2024: 730
Değişim: -46.0 %
Danimarka
Ocak 2025: 451
Ocak 2024: 763
Değişim: -40.9 %
Portekiz
Ocak 2025: 380
Ocak 2024: 551
Değişim: -31.0 %
Toplam
Ocak 2025: 6,794
Ocak 2024: 13,706
Değişim: -47.7 %
Sebebi ne?
Son dönemde Elon Musk’ın tutumlarının, Tesla’ya yönelik algıyı olumsuz etkilediği yönünde çeşitli anketler yapıldı.
İsveç’te gerçekleştirilen bir anket, nüfusun yalnızca %11’inin Tesla’yı olumlu bir şekilde değerlendirdiğini ortaya koydu.
Trump’ın görevdeki ilk döneminin başlangıcında, 15-17 Ocak tarihleri arasında yapılan Novus anketine göre, İsveçlilerin Tesla’ya dair olumlu görüş oranı %19 iken, bu oran zamanla %11’e geriledi. Olumsuz görüş belirtenlerin oranı ise %47’den %63’e yükseldi.
Tesla'nın Avrupa'daki satışlarındaki düşüşün ardında birden fazla etken bulunuyor. Elon Musk'ın davranışları ve söylemleri, şüphesiz bu satışları etkileyen faktörlerden biri olsa da, bu tek başına yeterli açıklama sağlamıyor.
Tesla'nın 1. çeyrek döneminin genellikle zorlu geçmesi, şirketin yıl sonunda finansal hedeflerini tutturmak için 4. çeyrekte envanterini azaltma stratejisi izlemesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle yılın başlarında doğal olarak düşük bir performans söz konusu. Ancak bu açıklama, Ocak 2023'e kıyasla yaşanan belirgin düşüşü tam olarak açıklayamıyor.
Bir diğer önemli sebep, Tesla'nın yeni Model Y'inin piyasaya sunulması. Yeni modelin beklenmesi, eski Model Y'nin üretim ve stok seviyelerini düşürmüş olabilir, bu da satışları etkileyen bir diğer faktör.
Hangi faktörlerin daha etkili olduğu konusunda kesin bir bilgiye sahip olmasak da, Avrupa'da Tesla için şu an pek olumlu bir tablo çizilmediği kesin.