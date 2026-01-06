Yeni Şafak
Türkiye'nin uygun fiyatlı otomobiliydi: Satışı durduruldu

Türkiye'nin uygun fiyatlı otomobiliydi: Satışı durduruldu

10:396/01/2026, Salı
Türkiye’de uygun fiyatı ve elde ettiği başarılı satış rakamlarıyla dikkat çeken otomobillerden biri olan Hyundai i10’un satışının durdurulduğu iddia edildi.

Türkiye otomotiv pazarında uzun süredir en düşük fiyatlı sıfır otomobiller arasında yer alan Hyundai i10'un satışlarının fiilen durdurulduğu görülüyor. Hyundai Türkiye'nin resmi internet sitesindeki güncel fiyat listelerinde i10'a yer verilmemesi, modelin artık satışta olmadığı yorumlarını güçlendirdi.

LİSTELERDE GÖRÜNMÜYOR

Markanın internet sitesinde i10'un tanıtım sayfası yayında kalırken, "fiyat al" ve "model fiyatları" bölümlerinde i10'un listelenmediği dikkat çekiyor. Güncel fiyatlandırmada giriş seviyesinde i20'nin öne çıkması da i10'un satış sürecinin sona erdiğine işaret ediyor.

YENİ SİPARİŞ ALINMIYOR

Sektör kaynaklarına göre Hyundai bayilerinde i10 için yeni sipariş alınmıyor ve stokların büyük ölçüde tükendiği belirtiliyor. Bazı bayilerde yalnızca sınırlı sayıdaki eski stok araçların kaldığı, yeni üretim veya sevkiyat beklentisinin bulunmadığı ifade ediliyor.

RESMİ BİR AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

Hyundai cephesinden ise i10'un Türkiye pazarından tamamen çekilip çekilmediğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Modelin global ürün gamında yer almaya devam etmesi, satışların geçici bir planlama ya da strateji değişikliği kapsamında durdurulmuş olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

i10'un satıştan çekilmesiyle birlikte, Türkiye'de giriş seviyesindeki sıfır otomobil seçeneklerinin daha da sınırlı hale geldiği değerlendiriliyor.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİR MARKA DAHA ÜRETİMİ DURDURMUŞTU

Türkiye otomotiv pazarında önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. Honda, uzun yıllardır en çok satan modeller arasında yer alan Civic’i Türkiye ürün gamından çıkarma kararı almıştı.

Geçtiğimiz günlerde Honda, Türkiye pazarındaki stratejisini güncelleyerek en çok satan modeli Civic’in satışlarını durdurdu. Şirket, sedan talebindeki düşüş ve pazar koşullarını gerekçe göstererek modelin ürün gamından çıkarıldığını teyit etti.

