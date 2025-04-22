Ghanem, "Panelvan gövde tipinde benzinli ve elektrikli, kombi gövde tipinde ise sadece elektrikli olmak üzere 3 farklı versiyonu ile tüm ticari araç kullanıcılarına hitap edecek olan yeni Nissan Townstar, ergonomik tasarımı ve benzersiz teknolojileri ile müşterilerimizin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak Türkiye'de önemli bir oyuncu olacak." diye konuştu.





Hafif ticari araçların küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir işten çok daha fazlası olduğunu dile getiren Ghanem, hafif ticari araçların insanların geçim kaynaklarını, hayallerini ve tutkularını temsil ettiğini söyledi.





Ghanem, "Günümüzün zorlu ekonomisinde büyük ve küçük işletmelerin, kendilerini daha rekabetçi kılabilmek ve operasyonlarını optimize edebilmek adına etkili ve sürdürülebilir çözümler bulmaları gerekiyor. Nissan Townstar, barındırdığı teknolojik özellikler, düşük yakıt maliyeti, dayanıklılığı ve Nissan markasının gücü ile müşterilere güven sunacak." ifadelerini kullandı.







