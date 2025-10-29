Yeni petrol keşfi: Bakan Bayraktar 'İki bölgede sondaj başlıyor' diyerek müjdeyi duyurdu

"Malatya ve Sivas'ta da var"

Buradaki keşif sonrasında 2020'de pilot tesisi kurarak saflaştırmayla alakalı çalışmalara başladıklarını söyleyen Bayraktar, şunları ifade etti:

"Bunlar yoğun bir şekilde devam ediyor. 2023'te buradaki pilot tesisi hayata geçirdik. Tesis kuruldu, çalışıyor. Şu anda orada üretimimiz de devam ediyor pilot tesiste. Şimdi ikinci fazda biz endüstriyel tesise, yani daha büyük ölçekli bir tesise burayı dönüştürmekle alakalı çalışıyoruz. Şimdi bir yasa tasarısı güya sunulmuş. Neresinden baksanız elinizde kalıyor. Bazı mineralleri iki kere yazmışlar, bazılarını yazmamışlar. Eti Maden, yüzde 100'ü devletimize ait bir şirket. Kaldı ki şu anda mevcut kanunumuz var. Bu kanun, bir madende uranyum varsa, toryum varsa, burası devlet eliyle işletilir diyor. Dolayısıyla bu sahada da toryum olduğu için zaten burası devlet eliyle işletilecek. Isparta'da arama fazında çalışma yürütülüyor. Malatya Hekimhan ve Sivas'ta da nadir toprak elementi rezervi var"