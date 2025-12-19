500 yıllık manevi miras: Erzurum’da 1001 hatim okumaları başladı

"Başka bir yerde böyle bir güzellik yok"

Pirali Baba’nın bundan beş yüz yıl önce başlattığı kutlu gelenek sayesinde yılın son iki haftasını hatimlerle ihya edileceğini belirten Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, " Yine 2026 yılının da inşallah ilk on beş gününü, on altı gününü yine hatimlerle karşılamış olacağız. Alvarlı Efe Hazretlerinin ifade ettiği gibi ’Hafızları binbir hatim okurlar, Nur-i Kur’an enharına akarlar, Nüzul-i merhamet-gahe bakarlar, Mevla’ya emanet olsun Erzurum.’ diyor. Efe Hazretleri bir şiirinde bizim inancımızda, bizim kültürümüzde Ramazan ayı, Kur’an ayı olarak bilinir Nitekim Ramazan Ayında Kuran’la irtibat daha fazladır. Mukabeleler okunur, hatimler okunur. İslam dünyasında özellikle Erzurum’da ve Saraybosna’da ikinci bir Kur’an ayı daha vardır. O da işte şu anda bugün İnşallah başlayacağımız bin bir hatim ayları. Dolayısıyla böyle güzel bir geleneğimiz var. Ben önceki görev yaptığım yerlerde veya memleketimizin başka yerlerinde böyle bir güzel geleneğe, adete 1001 hatim programında yaklaşık yetmiş beş bin civarında bir hatim indirilmiştir. Geçen sene bunun biraz üzerinde çıktık. Böylece bu hatimler yüzü suyu hürmetine ilimizin, Erzurum’un manevi bir zırha büründürüleceğini de ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.