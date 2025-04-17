Adana'dan kahreden haber geldi: 7 yaşındaki Cumali Timi'nin cansız bedeni bulundu

Adana'da kaybolan ve günlerdir haber alınamayan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin cansız bedeni bulundu. Kaybolduğu yerin 500 metre ilerisinde sulama kanalında bulunan Timi'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Adana'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin, yaşadıkları çadırın yakındaki sulama kanalında su altı polisleri tarafından cansız bedeni bulundu.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden mevsimlik tarım işçisi olarak Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'ne gelen Karanfil ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan 7 yaşındaki Cumali, 12 Nisan günü sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldı. Çocuk bulunamayınca durum jandarmaya bildirildi.
Ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan küçük Cumali için bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı.
Bugüne kadar yapılan aramalarda çocuğun sadece bir terliği dere kenarında bulunmuştu.
Bugün ise ailenin yaşadığı çadırın 500 metre yakındaki sulama kanalında su altı polisleri tarafından talihsiz çocuğun cesedi bulundu.
Timi'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.