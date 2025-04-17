Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana'dan kahreden haber geldi: 7 yaşındaki Cumali Timi'nin cansız bedeni bulundu

Adana'dan kahreden haber geldi: 7 yaşındaki Cumali Timi'nin cansız bedeni bulundu

12:3617/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

Adana'da kaybolan ve günlerdir haber alınamayan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin cansız bedeni bulundu. Kaybolduğu yerin 500 metre ilerisinde sulama kanalında bulunan Timi'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Adana'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin, yaşadıkları çadırın yakındaki sulama kanalında su altı polisleri tarafından cansız bedeni bulundu. 

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden mevsimlik tarım işçisi olarak Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'ne gelen Karanfil ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan 7 yaşındaki Cumali, 12 Nisan günü sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldı. Çocuk bulunamayınca durum jandarmaya bildirildi.













Ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan küçük Cumali için bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı.





Bugüne kadar yapılan aramalarda çocuğun sadece bir terliği dere kenarında bulunmuştu.


Bugün ise ailenin yaşadığı çadırın 500 metre yakındaki sulama kanalında su altı polisleri tarafından talihsiz çocuğun cesedi bulundu.



Timi'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

#Cumali Timi
#Adana
#kayıp
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 yılının en etkili 100 kişisi açıklandı: Listede Türkiye’den isim yer aldı mı?