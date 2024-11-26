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Ankara'da kar yağışı etkili oldu: Şehir beyaz örtüyle kaplandı

Ankara'da kar yağışı etkili oldu: Şehir beyaz örtüyle kaplandı

08:1926/11/2024, الثلاثاء
AA
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Ankara'da iki gündür aralıklarla devam kar yağışı, gece de etkisini sürdürdü.

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Başkentte iki gündür aralıklarla devam eden kar, gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili oldu. Bazı park, cadde, sokak ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı.

Belediye ve polis ekipleri akşam saatlerinden itibaren tuzlama ve yol kontrol çalışması yaparken Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte kar yağışının sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

#Ankara
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#Yağış

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