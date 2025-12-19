Arkadaşının kafatasını parçaladı, 'baba tahliye' paylaşımı yaptı: Akran zorbalığı dur durak bilmiyor

"Okula çok gitmek istemiyorum bir daha bu durum yaşanabilir"





Olayda yaralanan ve 5 gün yoğun bakımda kalan Hasan Berat Güldağı da, "Biz başta okul antrenmanına gittik. Beraber çıktıktan sonra ilk başta benim ayağıma bir avuç kadar bir taş attı. Ondan sonra ben orada durdum baktım, yanına gittim. ‘Ne yapıyorsun benim yürümeme engel oldun’ filan dedim. Sonra geldi bana büyük taş şöyle kaldırdı vurdu kafama. Ondan sonra çok kanadı, böyle yer filan hep kan oldu. Herkes yardım etti, peçeteyle filan bastım ondan sonra ablalar geldi beni arabasıyla götürdü hastaneye. Ondan sonra orada zımba attılar. Yoğun bakımda yattım 5 gün, 5 gün de normal serviste yattım. Okula gitmek çok istemiyorum bir daha bu durum yaşanabilir. Bugün bana yapan yarın başkasına da yapabilir" diye konuştu.