Rus turistlerin Antalya aşkı sona erdi. Rusya'daki turizmcilerin hazırladığı Türkiye reklamlarında en çok bu şehir gösterilir oldu. Turizm firmalarının reklam ajansı, sosyal medya ekipleri, sanatçı ve mankenlerden oluşan ekipler de gelerek, bölgede gün boyu çekimler yaptı.
Kruvaziyer turizmde Rusya'dan Türkiye'ye gerçekleştirilen seferlerde, Rus turistlerin en beğendiği durak olan Amasra ilçesi, Rusya'nın en önemli reklam yüzü oluyor. Rus turistleri Türkiye'ye getiren Astoria Grande gemisi, her geçen gün daha da artan ilgi nedeniyle bölgeye düzenlediği sefer sayısını arttırdı.
Kış döneminde ayda bir yada 15 günde bir gerçekleşen seferler her hafta düzenlenmeye başladı. Bu yıl 11., toplamda ise 70. kez ilçeye gelen gemi bu haftaki seferinde 988 yolcu, 441 mürettebat olmak üzere toplamda 1429 turisti bölgeye getirdi.
Turist sayısı 87 bini aştı
Bu yılki Ocak-Mayıs ayları arasınd düzenlenen 11 seferde gelen yolcu sayısı 9 bin 768, mürettebat sayısı ise 4 bin 813 olmak üzere toplamda 14 bin 581 kişi oldu. Seferlerin sürdüğü 34 ay bonca ise gerçekleşen 70 seferde yolcu sayısı 57 bin 40, mürettebat sayısı 30 bin 294 olmak üzere toplamda turist sayısı 87 bin 334 'e ulaştı.
Rus ses sanatçıları ve mankenler de Amasra'da
Gelen turistlerin arasında Rus ses sanatçıları ve mankenlerin yanı sıra turizm firma ile acentelerin sosyal medya, tanıtım ve reklam ekiplerinin de bulunduğu öğrenimdi.
Türkiye'nin reklam yüzü Amasra olacak
Çekim ekipleri, manken ve sanatçıların gün boyu Amasra'nın muhteşem doğası eşliğinde video görüntüleri aldı. Görüntülerin ise hazırlanan kısa klipler halinde Astoria Grande gemisinin sosyal medya hesabı ile gemiyle çalışan turizm firmalarının sosyal medya hesaplarında yayınlanacak. Hazırlanan yayınlanmaya başlanan ilk reklam, tanıtım kliplerindeki görüntülerin büyük bölümünde Amasra'nın yer aldı. Rus ses sanatçısının anlatımıyla yayınlanan klipte ise Amasra'nın muhteşem manzaralarına bol bol yer verilirken dünyanın bildiği İstanbul ile turizm şehirleri İzmir, Antalya gibi şehirlerden ise çok az görüntülere yer verilmesi dikkat çekti.
Gemi seferleri ile ilgili bilgi veren Amasra Belediyesi Meclis Üyesi Galip Kaan Başaran, "İlçemizin tanıtımı için dünya genelinde yürütülen reklam ve tanıtım çabalarımız olumlu sonuçlar vermeye başladı. Özellikle Rus turistler Amasra'mızı çok sevdi. Astoria Grande gemisinin ve birlikte çalıştığı turizm acentelerinin sosyal medya tanıtım ve çekim ekipleri de bölgemize geldi. Onlar da çekimler yaparak doğal ve kültürel güzelliklerimizi ülkelerinde tanıtacaklar" diye konuştu.