Kruvaziyer turizmde Rusya'dan Türkiye'ye gerçekleştirilen seferlerde, Rus turistlerin en beğendiği durak olan Amasra ilçesi, Rusya'nın en önemli reklam yüzü oluyor. Rus turistleri Türkiye'ye getiren Astoria Grande gemisi, her geçen gün daha da artan ilgi nedeniyle bölgeye düzenlediği sefer sayısını arttırdı.





Kış döneminde ayda bir yada 15 günde bir gerçekleşen seferler her hafta düzenlenmeye başladı. Bu yıl 11., toplamda ise 70. kez ilçeye gelen gemi bu haftaki seferinde 988 yolcu, 441 mürettebat olmak üzere toplamda 1429 turisti bölgeye getirdi.