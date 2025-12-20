Yeni Şafak
Başakşehir'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'deki İkitelli Aymakoop Sanayi Sitesi'nde bulunan 4 katlı ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 21.20 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki Aymakoop Sanayi Sitesi'nde bulunan 4 katlı ayakkabı imalathanesinin en üst katında bilinmeyen nedenle çıktı.

 Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Alevler itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. 

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemenin başlatıldığı imalathanede hasar meydana geldi.

#Başakşehir
#Aymakoop Sanayi Sitesi
#Yangın
