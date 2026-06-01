Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bayram tatili sona erdi: D-100’de yoğunluk oluştu

Bayram tatili sona erdi: D-100’de yoğunluk oluştu

09:171/06/2026, Pazartesi
G: 1/06/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Kurban Bayramı nedeniyle verilen 9 günlük tatilin ardından İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

D-100 kara yolunun Kartal ve Pendik istikametinde araç yoğunluğu oluşurken, Kadıköy ve Bostancı yönünde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.


İşe ve okula gitmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle bazı noktalarda uzun araç kuyrukları meydana geldi.


Bayram tatilinden dönenlerin de trafiğe katılmasıyla birlikte ana arterlerde araç yoğunluğu arttı. 

D-100 kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.


Havadan çekilen görüntülerde kilometrelerce uzanan araç kuyrukları dikkat çekti.

#D100
#trafik
#yoğunluk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ tercih sınav sonuçları sorgulama personeltemin.msb.gov.tr ekranı 2026! MSÜ yerleştirme sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?