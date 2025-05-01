Bingöl'de şiddetli rüzgar binaların çatısını uçurdu

AFAD ekiplerinin hasar tespit çalışmaları için sahaya indiğini aktaran Usta, "Gelecek ihbar ve talepler doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerdir. Olumsuz koşullar gün içinde ve yarın da devam edecek olup, dikkatli ve duyarlı olunması konusunda siz kıymetli hemşerilerimizi bir kez daha uyarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.







