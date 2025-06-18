Bir bastonun içinde Türkiye'ye getirildi: Şimdi görenler hayran kalıyor

BAHÇEDEN İMALATA 'GÜL' TURİZMİ





Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı Isparta'da bu yılki gül hasadı döneminde sona yaklaşıldı. Kentte yüksek rakımlı bahçelerde devam eden gül toplama işlemlerine ziyaretçilerin ilgisi sürdü. Gönen ilçesinde 'Güllerin gökyüzüne gülümsediği kent' olarak isimlendirilen Güneykent beldesinde bahçeleri ziyaret eden tatilciler, gül toplayıp 'Gülhane' olarak adlandırılan gül yağı ve gül suyu imal edilen evleri, 'Güze' olarak isimlendirilen gül müzesi ve eski gül yağı fabrikasını gezdi.