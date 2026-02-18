Çatı katında çıkan yangın bitişikteki binaya sıçradı: Üç kişi dumandan etkilendi

Karaman'da iki katlı evin çatısında çıkan yangında rüzgarın da etkisiyle alevler yan binanın çatısına sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen üç kişi hastaneye kaldırıldı.

1 /8 Yangın, saat 22.10 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1501 Sokakta Ramazan Sekmen'e ait 2 katlı müstakil evin çatı katında çıktı. Evin çatı katı, alev alıp yanmaya başladı.

2 /8 Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ev tahliye edilirken, dumandan etkilenen binadan oturan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

3 /8 Ekipler müdahale ettiği sırada alevler, rüzgarın etkisiyle bitişikteki binanın çatısına sıçradı. Her iki binadaki yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

4 /8 ÇATI KADINDA EKMEK PİŞİRİLMİŞ

Ekipler yaptığı ilk incelemede, Ramazan Sekmen'e ait binanın çatı katında gündüz saatlerinde ekmek pişirildiği ve ateşin kalan közlerinin yangına neden olabileceği üzerinde duruluyor.

5 /8

6 /8

7 /8