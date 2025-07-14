Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayrak çağrısı Bağcılar'da karşılık buldu

"Terörsüz Türkiye idealini hep birlikte gerçekleştireceğiz"





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin; birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu pekiştiren tarihi bir mesaj olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Terörsüz bir Türkiye yolunda atılan bu tarihi adım, bizlere daha güçlü bir geleceğin mümkün olduğunu göstermiştir. Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yol alırken; biz de Bağcılar olarak bu birlik çağrısına gönülden destek veriyor, ay yıldızlı bayrağımızın etrafında kenetleniyoruz. İnşallah el birliğiyle, kardeşliğimizden aldığımız güçle, Terörsüz Türkiye idealini hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.