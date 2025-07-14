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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayrak çağrısı Bağcılar'da karşılık buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayrak çağrısı Bağcılar'da karşılık buldu

10:3114/07/2025, Pazartesi
IHA
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Terörsüz Türkiye projesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 85 milyona yaptığı bayrak çağrısı, Bağcılar'da karşılık buldu. Bağcılar Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanı ay yıldızlı bayraklarla donatıldı.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir dönüm noktası yaşanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında önemli mesajlar verdi.

Terör örgütünün kendini feshettiğini açıklayan Erdoğan, "Bırakınız tedirgin olmayı, milletimizin her ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bağcılar bayraklarla süslendi


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından Bağcılar Belediyesi hızla harekete geçti. İlçedeki ana arterler, meydanlar ve caddeler bayraklarla süslenirken, belediye binası başta olmak üzere bağlı tüm tesislerin girişlerine de Türk bayrakları asıldı. İlçe genelinde oluşturulan görsel atmosfer, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.


"Terörsüz Türkiye idealini hep birlikte gerçekleştireceğiz"


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin; birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu pekiştiren tarihi bir mesaj olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Terörsüz bir Türkiye yolunda atılan bu tarihi adım, bizlere daha güçlü bir geleceğin mümkün olduğunu göstermiştir. Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yol alırken; biz de Bağcılar olarak bu birlik çağrısına gönülden destek veriyor, ay yıldızlı bayrağımızın etrafında kenetleniyoruz. İnşallah el birliğiyle, kardeşliğimizden aldığımız güçle, Terörsüz Türkiye idealini hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

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