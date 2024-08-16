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Denizli'de katliam gibi kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti

12:53 - 16/08/2024 Cuma
AA

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, cenazeleri kurtarmak için çalışma başlattı.

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Denizli'nin Çal ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

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Sakızcılar Mahallesi Darı Deresi mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

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İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle ekipler otomobile ulaşmakta zorluk çekti. Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri halatla otomobilin bulunduğu yere ulaştı.

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Ekipler, kaza esnasında araçtan savrulan 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Cenazeler halat ve sedye kullanılarak yukarıya çıkarılacak.

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#Denizli
#Çal
#Kaza
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