Dev boyutu görenleri şaşırtıyor, tam 6 kilo 700 gram: Tamamen doğal yöntemlerle yetiştirdim

Turp kucağımda görünmekte olup, şu anda turpu söktük. Sadece buna kullandığımız davar zibili kullandık, gübre kullanmadık. Doğal sadece hayvan gübresi, keçi gübresi. Bu ilçede her yıl ekerim yarım dönüme yakın turp ekerim bu zamana kadar böyle büyüğü olmadı. Bu tahminimce gübreden olabilir, havadan olabilir, tarladan olabilir. İşte böyle Allah vergisi bir turp oldu" dedi.