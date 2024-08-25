Doktorları şoke eden hasta: 30 yıllık genel cerrahım böyle dev bir kitle görmedim

"Benim için mucizeE"

İlk kez 2003'de geçirdiği ameliyat sonrası oluşan doktor fobisi nedeniyle yıllarca muayene olmayan ve artık yerinden hareket edemez ve ağrıları dayanılmaz haldeyken, tanıdıklarının tavsiyesiyle Opr. Dr. İlyas Şahin'e gidip bu büyük fobisini yendiğini anlatan Hülya Öztürk, yaşadıklarını şu cümlelerle ifade etti:





"Sol yumurtalığımda küçük bir kavun kadar kitleyle birlikte yumurtalığım alındı. 2003 yılında şikayetlerim tekrar başladı. Aslında rahatsızlıklarım olmasına rağmen hep bir bahane buldum. Küçük yaşta babamı, ondan sonra da annemi kaybettim. Kardeşlerimi ben büyüttüm. Annem 60 yaşında ölmüştü. Ben de gelmişim 58 yaşıma, bundan sonrası için hani 'Ağaca çıksam pabucum yerde kalmaz' denir ya. 3-4 gün koma haline geldim çok ağrı çektim. Bitmiş bir umudu yeniden canlandırdı doktorlarım. Gerçekten de İlyas Hoca'nın dediği gibi, artık özgürlüğüme kavuştum. Kendi başıma oturup kalkabiliyorum. Öyle bir noktaya gelmiştim ki koltuktan kalkarken bile eşim kaldırıyordu beni. Çok güzel bir ekip oluştu ameliyatım için. Fotoğraflara bakarken bile onların arasındaki bütünlüğü görebildim. Hastaneye geldiğimde 170 kilo civarındaydım. Şimdi 135 kiloyum. Benim için mucize, doktorlarımız da bir mucize."