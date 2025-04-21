Düzce Belediyesi 'seksek' oyunuyla vatandaşlara çocukluk anılarını hatırlattı: İçimizdeki çocuğu hatırlıyor muyuz?

Açıklamada görüşlerine yer verilen bir vatandaş, "Seksek olduğunu fark edince oynamak istedim. 60 yaşındayım ama 6 yaşında gibi hissettim kendimi. Çocukluğumuzu hatırladık. Çocuklukta en sevdiğimiz oyunlardan biriydi. 23 Nisan Bayramı iyi ki var. İçimizdeki çocuk hiç ölmesin." sözleriyle duygularını dile getirdi.