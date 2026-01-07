Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı'nın eşi Wan Azizah İsmail ile bir araya geldi

"Resmi ziyaret kapsamında ülkemizde ağırladığımız Malezya Başbakanı'nın değerli eşi Wan Azizah Wan İsmail Hanımefendi ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizi ziyaret ettik. Malezya Kitaplığı'nda milletler arasında kalıcı bir düşünce dili kuran kıymetli eserleri birlikte inceledik. Ardından Yankılar: Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in Mirasını Yaşatmak Sergisi'nde hakikat mücadelesinin coğrafyaları aşan güçlü izlerine tanıklık ettik. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Yaşayan Miras Okulu'nda ise kıymetli çocuklarımızla buluştuk. Burada, ebru sanatından çiniye, hat sanatından geleneksel Türk okçuluğuna, Karagöz ile Hacivat'tan Dede Korkut anlatılarına uzanan asırlık mirasımızın çocuklarımızın ilgisiyle, emeğiyle ve merakıyla geleceğe taşındığını görmek mutluluk verici. Bu anlamlı ziyaretin, ortak değerler etrafında güçlenen kalıcı bağlara ilham olmasını temenni ediyorum."