Eşinin yerine girdiği seçimde ilçenin ilk kadın muhtarı oldu: Farkla kazandım

"Eşim benden 46 oy fazla aldı"





Mahalleli bizden memnun olduğu için yeni muhtarın da bizden biri olması için ricacı olduğunu söyleyen Zeki Yılmaz, "Göçmenler Mahallesi muhtarıydım. 9 ay muhtarlık yaptım. İşlediğim bir suçtan dolayı memnunluk haklarım elimden alındığı için muhtarlık elimizden alındı. Sonra mahalleli bizlere ya eşini ya da çocuğunu aday göster dedi hanımım aday oldu ve kazandı. İlçenin ilk kadın muhtarı olarak tarihe geçmiştir. Eşim benden 46 oy fazla aldı" dedi.