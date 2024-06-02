Faciaya ramak kala: Erzurum'da binanın merdivenleri çöktü mahsur kalanlar kurtarıldı

Göçük sırasında apartmanda bulunan ve yaşanan paniği anlatan Emirhan Çülük, “Ben bu binada oturuyorum. Binadan çıkarken merdiven düştü. Bir anda herkes panikledi. Ben merdivenden aşağıdaki şahsa yardım etmeye gittim. Sadece taş düşmüştü omzuna yardım etmek için de binanın boşluklarını kullandım. Ondan sonra zaten itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri geldi. Ekipler bütün daireleri tahliye etti. Kolonda çatlak bulunduğu için bizleri indirdiler. Apartmanımız ne kadar kapalı kalır bilmiyorum” diye konuştu.