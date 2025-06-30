Her kazanca vergi var döviz spekülatörüne tek kuruş vergi yok

Bir vatandaşın bir kaç bin dolarlık birikimi için vergi dairesine yazdığı dilekçe ile vergi muafiyeti istemesi üzerine yazılan özelge (mukteza) spekülatörlerin milyarlarca dolarlık istismarına kapı araladı. Şirketlerin döviz işlemlerinden sağladıkları kârları “ticari kazanç” kapsamında yüzde 25 vergilendirilirken, bireysel olarak sık sık yüklü miktarlarda al-sat yapıp yüksek gelir elde edenler tek kuruş ödemiyor. Vatandaşın günlük ekmek parasından dahi vergi kesilirken milyonlarca dolar alım-satımından kazanç elde eden bireylerin karlarından herhangi bir ücret alınmaması Türkiye’de en büyük istismar alanı olarak dikkat çekiyor. Fırsatçıların özellikle enflasyonun yüksek seyrettiği ve Türk Lirası'nın değer kaybettiği dönemlerde döviz üzerinden yaptıkları vurgun daha da belirgin hale geliyor. Bireysel olarak aşırı tutarlardaki döviz alım-satım faaliyetlerinden sağlanan gelirlerin ticari kazanç sayılması ve vergilendirilmesi gerekiyor. Mevcut uygulamada değişikliğe gidilmesi, vergide adaleti sağlayacağı gibi hem kayıt dışılığı önleyecek hem döviz piyasalarındaki spekülatif baskıyı azaltacak.



